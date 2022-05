Google Street View: ha 15 anni e una nuova fotocamera

Buon compleanno Street View! Il popolare servizio di Google che consente di visitare in 3D ogni dove del mondo ha compiuto 15 anni e per festeggiare si prepara ad accogliere una nuova fotocamera e, di conseguenza, nuove fotografie e un servizio ancora migliore.

Google Street View: 15 anni e fotocamera più piccola e leggera

La nuova fotocamera risulta essere molto più piccola e leggera della precedente. Per la precisione, pesa circa 6,8 Kg , è facilmente trasportabile e consente di raggiungere i luoghi più remoti del pianeta senza il benché minimo problema. Per di più, va ad affiancare all’alta risoluzione un’elevata capacità di elaborazione dei dati.

Peso ridotto a parte, la peculiarità della nuova fotocamera sta nella modularità del sistema che le permette di essere personalizzata a seconda del luogo da mappare. Per fare un esempio pratico, se serve il lidar lo si può aggiungere, se è inutile lo si rimuove. Inoltre, la fotocamera non solo può essere trasportata a mano, ma può pure essere montata su un auto e gestita da smartphone.

Per poter vedere la nuova fotocamera in azione, però, sarà necessario attendere sino al prossimo anno, quando Google comincerà a servirsene per realizzare nuove foto da implementare su Street View.

Unitamente all’annuncio della nuova strumentazione hardware, Google ha fatto sapere che entro la fine del 2022 verrà resa disponibile una versione rinnovata della navigazione immersiva.

Inoltre, su Street View è stata aggiunta una nuova funzione con cui è possibile tornare indietro nel tempo. È sufficiente disporre di un dispositivo Android oppure iOS/iPadOS, attivare Street View da Google Maps, selezionare il luogo di riferimento è fare un tap sulla foto per visualizzare le informazioni sulla posizione e selezionare “Visualizza altre date”. Successivamente, si verrà catapultati indietro nel tempo fino al 2007 (anno del lancio di Street View) tramite immagini dello stesso luogo riprese nel tempo.