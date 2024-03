Striscia la notizia: come guardare le puntate in streaming dall'estero

Ci sono alcune trasmissioni che guardi regolarmente e l’idea di perderle ti fa impazzire? Tranquillo, se ti trovi in viaggio all’estero puoi sempre accedere al tuo intrattenimento streaming senza alcuna limitazione. Guarda Striscia la notizia in streaming con NordVPN. Devi solo installare la sua app . Dai un’occhiata, passo passo, a cosa devi fare.

NordVPN è necessaria per aggirare i cosiddetti blocchi regionali che impediscono l’accesso alle piattaforme di streaming live e on demand quando ti trovi fuori dall’area geografica di competenza. Grazie ai suoi oltre 6100 server di proprietà posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo puoi cambiare posizione virtuale quando e dove vuoi. Basta solo selezionare un server italiano in questo caso.

Così puoi accedere a Mediaset Infinity e guardare in streaming live oppure on demand le puntate di Striscia la notizia. Infatti, la piattaforma identificherà la tua connessione come proveniente dall’Italia. Si tratta di un modo sicuro e legale per rimuovere qualsiasi georestrizione e censura del web. L’efficacia è assicurata dai costanti aggiornamenti che NordVPN fa ai suoi server.

Striscia la notizia in streaming dall’estero: oggi si può

Se sei in viaggio per vacanza o lavoro all’estero non preoccuparti. Oggi i blocchi regionali non possono più farti nulla con NordVPN attiva sui tuoi dispositivi. Guarda Striscia la notizia installando l’app multidispositivo NordVPN scaricandola a questo link. La licenza è valida per due anni a prezzo ultra scontato e su un massimo di 6 dispositivi contemporaneamente.

Grazie a questa VPN, non solo accedi online senza censure né limitazioni, ma ottieni anche una connessione dati più stabile e veloce. Infatti, i suoi server forniscono una larghezza di banda illimitata ad ogni collegamento. Ciò vuol dire che hai la possibilità di goderti uno streaming senza buffering in qualsiasi momento e ovunque.