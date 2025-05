Striscia la Notizia spiega come proteggersi dalle truffe online

Striscia la Notizia, sempre impegnata sui casi che coinvolgono molte persone, ha da poco trasmesso un video molto interessante. Intitolato “Smishing e finte comunicazioni istituzionali: come proteggersi dalle truffe online più pericolose?“, questo servizio spiega quali sono le truffe online più pericolose come proteggersi in modo efficace.

Nello specifico, l’esperto Marco Camisani Calzolari ha spiegato come i truffatori impersonino enti ufficiali, inviando messaggi che sembrano autentici. In realtà si tratta di pericolose esche che hanno l’obiettivo di sottrarre dati sensibili e informazioni personali per il furto di identità e denaro.

Il video entra nel dettaglio delle ultime due truffe online legate ai finti messaggi da PagoPA e alle false comunicazioni dal Ministero della Salute. Nel primo caso si tratterebbe di SMS che informano circa presunti pagamenti in sospeso. Nel secondo caso, di email che parlano circa probabili anomalie nei dati sanitari. In tutti e due i casi l’utente è invitato a cliccare su link fraudolenti.

Altre truffe online pericolose e come proteggersi

Il servizio di Striscia la Notizia, andato online il 10 maggio 2025, ha anche trattato altre pericolose truffe online legate alle tecniche di smishing. Ad esempio, avvisi di accessi sospetti che sembrano essere inviati dal proprio istituto bancario, per spingere l’utente a fornire credenziali sensibili, e falsi avvisi di consegna da corrieri, che simulano problemi nella spedizione con richieste di pagamento.

Come proteggersi da queste pericolose truffe online? Marco Camisani Calzolari ha elencato alcuni consigli che permettono a chiunque di evitare queste trappole. Prima di tutto è necessario verificare il mittente controllando l’indirizzo reale. Inoltre, è buona abitudine diffidare da comunicazioni non richieste.

A queste pratiche se ne aggiunge anche un’altra indispensabile: evitare di cliccare su link sospetti. In altre parole, è fondamentale non aprire collegamenti contenuti in SMS o provenienti da fonti sconosciute e non verificate. Spesso nascondono pericolose truffe online.

Infine, occorre sempre fare attenzione alle richieste di dati personali. Mai fornire informazioni sensibili e dettagli di pagamento come password, codici di accesso, coordinate bancarie, carta di credito e altro in risposta a messaggi non verificati. Di contro, se sei preoccupato dalla comunicazione, contatta direttamente l’ente coinvolto.