Strumento di cattura di Microsoft: arriva la funzione taglia

La settimana di Microsoft si chiude col botto. Non solo un paio di anteprime di Windows 11 per gli Insider, ma anche un interessante aggiornamento per lo strumento di Cattura, l’app predefinita per catturare screenshot. E c’è una novità che farà felici tutti quelli che registrano spesso lo schermo.

Strumento di cattura di Microsoft si regala un restyling: arriva la funzione “taglia”

La versione 11.2501.7.0 dello strumento di cattura, attualmente in rollout per gli Insider, introduce una funzione per ritagliare i video. Ora è possibile registrare qualcosa sullo schermo e poi tagliare le parti inutili senza uscire dall’app o aprire Clipchamp o altri editor video.

Microsoft ha spiegato la novità nell’annuncio ufficiale. Per usare il “trim”, basta registrare un nuovo video con lo strumento di cattura. Poi aprire la registrazione nell’app e cliccare sul nuovo pulsante “Taglia” in cima alla finestra. Usare le maniglie per selezionare i nuovi punti di inizio e fine del video. Premere “Applica” per salvare le modifiche o “Annulla” per scartarle. Si può anche rientrare nella funzione “taglia” per annullare o regolare ulteriormente le parti rifilate.

Oltre al “trim” per le registrazioni, Microsoft sta lavorando a nuove capacità OCR con una scorciatoia dedicata. La funzione era stata avvistata già a fine 2024, ma stiamo ancora aspettando l’annuncio ufficiale.

Altre novità per gli Insider

Ma le sorprese per gli Insider non finiscono qui. Microsoft ha annunciato oggi diverse nuove funzionalità e miglioramenti per i PC Copilot+, nuovi layout per il menu Start e un metodo inedito per condividere file dal tuo PC a un altro dispositivo.