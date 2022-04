Studio Display: Apple risolve i problemi di update

Nel corso degli ultimi giorni, svariati utenti in possesso del nuovo monitor Studio Display lanciato da Apple a marzo scorso hanno iniziato a lamentare l’esistenza di un problema che impediva di installare su quest’ultimo l’aggiornamento a iOS 15.4. Sebbene inizialmente sembrava non esserci soluzione, da qualche ora a questa parte tutto è finalmente tornato alla normalità. Il gruppo di Cupertino ha da poco posto rimedio alla cosa.

Studio Display: ora Apple permette di aggiornare regolarmente

A quanto pare, la radice del problema dell’aggiornamento era Apple stessa. Più precisamente, lo scorso venerdì, l’azienda ha smesso di firmare iOS 15.4, dopo aver rilasciato iOS 15.4.1 il 30 marzo. Quando Apple smette di firmare una versione di un sistema operativo, diventa non disponibile e i dispositivi non possono più installarla. Poiché Studio Display ha il cuore di un iPhone 11, non si è potuto procedere con la regolare installazione della versione 15.4 non più firmata da Apple, con la 15.4.1 non disponibile per il Display. La risoluzione è avvenuta successivamente, quando il gruppo della “mela morsicata” ha firmato nuovamente iOS 15.4.

Studio Display di Apple, infatti, ha al suo interno un processore A13 Bionic ed esegue iOS. Per questo ha la capacità di aggiornarsi, al pari di iPhone, iPad, e Mac e al pari dei suddetti dispositivi riceve update per miglioramenti all’esperienza d’uso e correzioni di bug.

Da notare che da parte di Apple non è giunta alcuna comunicazione ufficiale in merito a tutta la faccenda, ma comunque tutto è bene quel che finisce bene, anche se con il rilascio dell’update non sono ancora stati risolti i problemi legati alla qualità della webcam.