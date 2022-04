Apple: Studio Display, problemi di update del firmware

Apple ha avviato la commercializzazione del suo monitor Studio Display dopo la presentazione avvenuta in occasione dell’evento “Peek Performance” tenutosi a marzo scorso. Si tratta senza dubbio alcuno di un prodotto grandioso sotto molteplici aspetti, ma non per questo esente da problemi, come dimostrano le difficoltà di aggiornamento del firmware che stanno affiorando negli ultimi giorni.

Studio Display: impossibile aggiornare il firmware, un messaggio d’errore blocca tutto

Studio Display esegue iOS e gli utenti possono aggiornarlo tramite Preferenze di Sistema su macOS. Da lì, stando a quanto segnalato sul forum di discussione Apple da svariati utenti, tentando di effettuare l’update del monitor al firmware più recente viene mostrato un messaggio d’errore che recita quanto segue.

Impossibile completare l’aggiornamento del firmware di Apple Studio Display. Riprova tra un’ora. Se il problema persiste, contatta un fornitore di servizi Apple autorizzato.

Secondo i partecipanti alla discussione, scollegare e ricollegare il display a un altro Mac e/o riavviare il monitor non risolve il problema. Altri segnalano che gli è stato chiesto dal supporto Apple di portare il display in assistenza. Insomma, per il momento sembrerebbe non esserci soluzione alla cosa.

Non è da escludere che il tutto possa essere dovuto a qualche difficoltà lato server da parte dell’azienda della “mela morsicata”, considerando che proprio nelle scorse settimane si sono verificati “intoppi” su questo fronte.

Da notare che a seguito delle recensioni sulla scarsa qualità della webcam, il gruppo di Cupertino ha promesso un nuovo aggiornamento risolutivo. Lo stesso update potrebbe includere una patch per il blocco riscontrato dagli utenti durante il tentativo di aggiornare il display.