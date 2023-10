Come vedere Sturm Graz-Atalanta in streaming (Europa League)

Sturm Graz-Atalanta va in scena nella cornice dello Stadion Graz-Liebenau di Graz, il capoluogo della Stiria in Austria, per la ripresa dell’Europa League. Con fischio d’inizio in programma per giovedì 26 ottobre alle ore 18:45, può essere vista in streaming su DAZN. È un match decisivo per proseguire il cammino nella competizione.

Europa League: guarda Sturm Graz-Atalanta in streaming

La Dea guida la classifica del gruppo D con 6 punti raccolti nelle due sfide precedenti. Seguono i portoghesi dello Sporting e gli austriaci, a pari merito, a quota 3 punti. Chiudono infine i polacchi del Rakow, ancora fermi a 0 punti. Un’eventuale vittoria dei nerazzurri permetterebbe loro di ipotecare la qualificazione.

I tifosi della squadra bergamasca (e non solo) hanno la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Ad accompagnarli sarà la telecronaca che la piattaforma ha affidato alla voce di Stefano Borghi.

Risulteranno determinanti le scelte iniziali dei due allenatori, Ilzer e Gasperini. Queste le probabili formazioni schierate dal primo minuto.

Sturm Graz (4-3-2-1): Scherpen, Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg, Hierlander, Stankovic, Prass, Boving Vick, Horvat, Wlodarczyk;

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri, Pasalic, Scamacca, Lookman.

La Dea parte con il favore del pronostico, considerando la superiorità della propria rosa in ogni reparto, soprattutto sul fronte offensivo. Occhio però al fattore campo e all’impatto di una tifoseria, quella della squadra austriaca, sempre calda.

Con un abbonamento a DAZN è possibile vedere non solo l’Europa League, ma anche tutta la Serie A in streaming, le partite della Conference League e il grande calcio estero con le sfide de LaLiga spagnola e della Liga Portugal. Nel catalogo della piattaforma anche altri sport: dal tennis al basket, dal football americano della NFL ai motori, fino al ciclismo e agli incontri MMA.

