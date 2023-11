Style Tuner di Midjourney: cos'è e come si usa

Creata dal famoso programmatore di Magic Leap David Holz, Midjourney ha raccolto un’impressionante comunità di oltre 16 milioni di utenti su Discord. Il team di programmatori della piattaforma l’aggiorna costantemente con nuove funzioni.

L’ultima novità è Style Tuner, che consente agli utenti di creare e applicare il proprio stile visivo unico a tutte le immagini generate nell’app. Questo fa di Midjourney la piattaforma preferita da aziende, brand e designer che vogliono raccontare storie coerenti co uno stile visivo unico e distintivo.

Che cos’è Style Tuner

Midjourney è una piattaforma che permette agli utenti di generare immagini artistiche basate sulle loro descrizioni testuali. Tuttavia, prima dell’introduzione della funzione di regolazione dello stile (Style Tuner), gli utenti avevano qualche difficoltà nel creare immagini coerenti con lo stesso stile. Infatti, dovevano formulare le loro descrizioni in modo molto preciso e ripeterle per ogni immagine che volevano generare. Inoltre, non c’era la garanzia che le immagini avessero lo stesso stile, poiché la piattaforma, come la maggior parte dei generatori di arte artificiale, è progettata per offrire una varietà funzionalmente infinita di stili e tipi di immagini.

Per risolvere questo problema, Midjourney ha introdotto Style Tuner, che permette agli utenti di scegliere tra una varietà di stili predefiniti e di ottenere un codice univoco che rappresenta lo stile scelto. Questo codice può essere applicato a tutte le immagini che gli utenti vogliono generare in futuro, garantendo così una coerenza estetica.

Inoltre, gli utenti possono salvare il codice altrove, o condividerlo con altri utenti della stessa organizzazione che usano la stessa piattaforma, per consentire loro di generare immagini con lo stesso stile. Questa funzione è molto utile per le aziende, i marchi e tutti coloro che vogliono realizzare progetti creativi di gruppo con uno stile unificato.

Come funziona Style Tuner

Style Tuner consente di personalizzare lo stile visivo delle immagini Midjourney. Ecco una guida passo passo su come utilizzare efficacemente questo strumento.

Creare uno Style Tuner personalizzato

Iniziare digitando ‘/tune’ nell’ambiente Midjourney, seguito dal prompt di creazione. Il prompt deve descrivere lo stile visivo che si desidera ottenere nell’immagine. Selezionare le opzioni preferite.

Aprire il proprio Style Tuner personalizzato

Una volta preparato il proprio Style Tuner, il Bot di Midjourney invierà un messaggio diretto contenente un link per accedere al Tuner. È sufficiente fare clic sul link fornito per aprire il regolatore di stile nel browser.

Scegliere gli stili preferiti

Dopo aver inserito la richiesta, l’intelligenza artificiale di Midjourney genererà una selezione di immagini campione, generalmente da 16 a 128 coppie, in base alle proprie preferenze. È qui che si possono fare scelte creative. Esplorare le immagini campione e, per ogni coppia, selezionare quella che meglio corrisponde alla propria visione creativa.

Ottenere il codice di stile

Una volta effettuate le selezioni, lo Style Tuner creerà un codice unico. Questo codice verrà utilizzato per personalizzare l’aspetto delle immagini future.

Applicare il codice di stile

Per utilizzare il codice di stile nei progetti creativi, procedere come segue:

Tornare all’ambiente Discord.

Utilizzare il comando /immagine.

Incollare il prompt originale con il parametro -style, che include il proprio codice di stile unico, nel campo del prompt.

Generare l’immagine.

Sbloccare ulteriori possibilità creative

Per fare un ulteriore passo avanti nelle proprie creazioni, si può prendere in considerazione l’uso di strumenti aggiuntivi di Midjourney come Highlight, Pan, Zoom Out, Remix o Region Variation. Questi strumenti offrono un maggiore controllo creativo e consentono di aggiungere profondità e dettagli alla propria arte visiva.

Per rendere più fluido il processo creativo, è possibile attivare la funzione Sticky Style con il comando /settings, che consente di salvare facilmente l’ultima impostazione di stile utilizzata per le richieste future.