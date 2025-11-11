Su Amazon Haul solo per oggi un regalo di 11€ sul tuo ordine!

Proseguono le promozioni su Amazon Haul. Solo per oggi, infatti, hai 11 euro in regalo sul tuo ordine! Approfitta subito di questa incredibile occasione, inserendo il Codice LUCKY11, per acquistare tutto quello che ti serve e risparmiare 11 euro sul tuo acquisto. Si tratta di una promozione limitata all’11 novembre 2025 quindi hai poche ore per assicurarti questo risparmio.
10 copricapelli usa e getta a soli 0.48 euro!
1 mensola autoadesiva multiuso da parete a soli 7,83 euro!
3 rotoli organizer portatili per cavi a soli 1,49 euro!
3 rotoli organizer portatili per cavi, 1,2 cm x 5 m, cinghie di fissaggio con gancio e anello, fascette riutilizzabili per la gestione dei cavi, nero, bianco e grigio, ideale per casa, ufficio e
Set di 2 cordini per telefono cinturino da polso e tracolla a soli 1,18 euro!
Set di 2 cordini da polso per telefono, 1 cinturino da polso e 1 tracolla regolabile e rimovibile, per donne e uomini, adatto per la maggior parte degli smartphone, nero
Tappetino multifunzione per cruscotto auto con supporto per telefono girevole a 360° a soli 6,38 euro!
Tappetino multifunzione per cruscotto auto con supporto per telefono girevole a 360°, cuscinetto in silicone antiscivolo, staffa universale a forma di cigno per tutti i dispositivi, rosso.
Chiave universale cucina e bagno per rimozione dell’aeratore del rubinetto a soli 0,96 euro!
Strumento di rimozione dell’aeratore del rubinetto, chiave universale per cucina e bagno, per manutenzione e riparazione idraulica (argento)
Set di pinzette professionali in acciaio inox a soli 1,70 euro!
Set di pinzette professionali in acciaio inox per sopracciglia, grande precisione per peli del viso, schegge e depilazione incarnita (nero)
Piccole borse a tracolla da donna a soli 2,92 euro!
Piccole borse a tracolla da donna, mini borse per telefono cellulare, portafogli, borsa a tracolla, borsa da braccio borsa da viaggio, Verde, Large, Borsa a tracolla piccola
Set di cacciaviti di precisionea soli 7,12 euro!
Set di cacciaviti di precisione 115 in 1, kit di cacciaviti magnetici con albero flessibile, kit professionale di riparazione magnetica per telefono, computer, orologio, console, occhiali, elettronica
Calzini da uomo, a compressione a soli 2,61 euro!
Calzini da uomo, a compressione, imbottiti, per corsa, sport, escursionismo, pesca, supporto per arco plantare, 6 paia – nero 5002, 11-13
Supporto ad anello per telefono, rotazione flessibile a 360° a soli 2 euro!
Supporto ad anello per telefono, rotazione flessibile a 360° con magnetico, rimovibile, regolabile, supporto per iPhone 16-8 Pro Max Plus, smartphone, tablet e supporto magnetico per auto, verde
4 ciondoli per telefono a soli 1,63 euro!
4 ciondoli per telefono estetici, Y2K Bedazzling con perline antifurto per portachiavi
Custodia trasparente per iPhone 14 Plus a soli 0,70 euro!
Custodia trasparente per iPhone 14 Plus, angoli di protezione dell’aria antiurto, retro in acrilico resistente all’ingiallimento, custodia per iPhone 14 Plus