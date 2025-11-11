Su Amazon Haul solo per oggi un regalo di 11€ sul tuo ordine!

Proseguono le promozioni su Amazon Haul. Solo per oggi, infatti, hai 11 euro in regalo sul tuo ordine! Approfitta subito di questa incredibile occasione, inserendo il Codice LUCKY11, per acquistare tutto quello che ti serve e risparmiare 11 euro sul tuo acquisto. Si tratta di una promozione limitata all’11 novembre 2025 quindi hai poche ore per assicurarti questo risparmio.

10 copricapelli usa e getta a soli 0.48 euro!

1 mensola autoadesiva multiuso da parete a soli 7,83 euro!

3 rotoli organizer portatili per cavi a soli 1,49 euro!

Set di 2 cordini per telefono cinturino da polso e tracolla a soli 1,18 euro!

Tappetino multifunzione per cruscotto auto con supporto per telefono girevole a 360° a soli 6,38 euro!

Chiave universale cucina e bagno per rimozione dell’aeratore del rubinetto a soli 0,96 euro!

Set di pinzette professionali in acciaio inox a soli 1,70 euro!

Piccole borse a tracolla da donna a soli 2,92 euro!

Set di cacciaviti di precisionea soli 7,12 euro!

Calzini da uomo, a compressione a soli 2,61 euro!

Supporto ad anello per telefono, rotazione flessibile a 360° a soli 2 euro!

4 ciondoli per telefono a soli 1,63 euro!

Custodia trasparente per iPhone 14 Plus a soli 0,70 euro!