Su Apple TV+ arrivano Easy Money e Smoke

Nella settimana da lunedì 23 a domenica 29 giugno debutteranno sulla piattaforma streaming Apple TV+ due contenuti importanti: il podcast Easy Money – The Charles Ponzi Story e la miniserie Smoke – Tracce di fuoco. Con Easy Money il pubblico rivivrà la storia di Charles Ponzi e della sua truffa, mentre con Smoke assisterà a una serie ispirata a fatti reali.

Le due novità di questa settimana saranno disponibili in esclusiva su Apple TV+. Gli utenti che si iscrivono per la prima volta al servizio beneficiano di una prova gratuita della durata di sette giorni, al termine della quale il piano passa a 9,99 euro, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento, quindi anche prima del rinnovo.

Easy Money

Correva l’anno 1920. A Boston una persona senza un dollaro diventò in appena 9 mesi uno degli uomini più ricchi e famosi d’America, riuscendo a sottrarre qualcosa come l’equivalente di un quarto di miliardo di dollari di oggi. Il suo nome era Charles Ponzi, passato alla storia per una delle truffe più subdole di sempre: lo schema Ponzi. Easy Money: The Charles Ponzi Story è un podcast condotto da Maya Lau, a cui partecipa anche il comico e attore Sebastian Maniscalco. Debutterà in catalogo il 23 giugno.

Smoke

Un detective tormentato da una parte, un enigmatico investigatore dall’altra, con quest’ultimo che indaga su diversi episodi di incendi dolosi. I due uniranno le forze per stanare una coppia di piromani seriali. La miniserie Apple TV+ ideata da Lehane è ispirata a fatti realmente accaduti. Il protagonista è Taron Egerton, già apprezzato per le sue interpretazioni in Kingsman, Tetris, Black Bird e Rocketman. Nel cast vi sono anche Rafe Spall, Anna Chlumsky, Greg Kinnear, John Leguizamo, Adina Porter, Ntare Guma Mbaho Mwine e Hannah Emily Anderson.