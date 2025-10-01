Su Apple TV+ è in arrivo The Lost Bus con Matthew McConaughey

Il 3 ottobre il film The Lost Bus con protagonista l’attore statunitense Matthew McConaughey farà il suo debutto sulla piattaforma Apple TV+. È la prima uscita in assoluto di questo mese per il servizio streaming di Apple, a cui seguiranno altre interessanti novità, su tutte la serie The Last Frontier con Jason Clarke, la terza stagione di Loot – Una fortuna con Maya Rudolph, e infine la nuova serie Down Cemetery Road con una brillante Emma Thompson.

I nuovi clienti Apple TV+ hanno l’opportunità di sottoscrivere una prova gratuita di 7 giorni, con libero accesso all’intero catalogo. Inoltre, l’acquisto di un nuovo dispositivo Apple come iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV, consente di beneficiare di 3 mesi in regalo.

Di cosa parla il nuovo film The Lost Bus

La pellicola The Lost Bus segna il ritorno sul grande schermo del premio Oscar Matthew McConaughey, diretto per l’occasione dal regista britannico Paul Greengrass. Ispirato al libro Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire, della giornalista del Washington Post Lizzie Johnson, il film ripercorre quanto accaduto nel 2018 in California in occasione del pauroso incendio passato alla storia con l’appellativo Camp Fire. Nel rogo di sette anni fa persero la vita 85 persone e l’intera cittadina di Paradise fu devastata.

McConaughey interpreta Kevin McKay, un autista di autobus scolastico alle prese con una situazione familiare e lavorativa non semplice. La mattina dell’8 novembre 2018 riceve una telefonata d’emergenza: Kevin deve dirigersi alla scuola di Paradise per portare in salvo i bambini. Al suo fianco c’è anche l’insegnante Mary Ludwig, interpretata da America Ferrera: il suo compito, almeno sulla carta, è di restituire tranquillità agli studenti più piccoli.

Il tragitto, che in una giornata normale sarebbe stato molto breve, si trasforma in un incubo per tutti i passeggeri a bordo, oltre che per l’autista e l’insegnante di seconda elementare.