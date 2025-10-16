 Su Apple TV una Emma Thompson come non l'avete mai vista
L'attrice britannica sarà la protagonista della nuova serie thriller Down Cemetery Road sulla piattaforma streaming di Apple.
Due Oscar, due Golden Globe, due BAFTA e un Emmy: è il biglietto da visita di Emma Thompson, attrice e sceneggiatrice britannica, vincitrice del premio come Miglior sceneggiatura non originale per il film Ragione e sentimento alla cerimonia degli Oscar tenutasi nel 1996 e del premio come Miglior attrice per Casa Howard nel 1993.

A fine mese Emma Thompson metterà il suo straordinario talento a servizio di Apple TV, dove uscirà la nuova serie televisiva Down Cemetery Road. L’interprete della governante Sally Kenton nel film Quel che resta del giorno, pellicola del 1993 diretta da James Ivory con protagonista Anthony Hopkins e candidata a otto Premi Oscar, si renderà protagonista di un’inedita interpretazione nel ruolo dell’investigatrice privata Zoë Boehm.

Nella nuova serie Down Cemetery Road, il personaggio della Thompson aiuterà Sarah Tucker (Ruth Wilson) nelle ricerche di una ragazza scomparsa nel sobborgo di Oxford in seguito all’esplosione di una casa. Le indagini porteranno in breve tempo Zoë e Sarah nel bel mezzo di una complessa cospirazione: entrambe scopriranno che persone credute morte sono in realtà ancora in vita.

La nuova serie thriller Down Cemetery Road con Emma Thompson e Ruth Wilson al centro della scena debutterà su Apple TV il 29 ottobre. Nel giorno di uscita la piattaforma trasmetterà i primi due episodi, mentre i nuovi episodi andranno in onda una volta alla settimana ogni mercoledì fino al 10 dicembre.

Ricordiamo che i nuovi iscritti beneficiano di una prova gratuita di sette giorni. Al termine della settimana di prova, il piano si rinnova a 9,99 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Volendo, inoltre, si può ottenere una prova gratuita più lunga acquistando un nuovo dispositivo Apple oppure sottoscrivendo  il piano Apple One, un abbonameno mensile senza vincoli che offre fino a cinque piani di abbonamento di Apple TV.

https://www.youtube.com/watch?v=0unUwpCfRg0&pp=ygUaZG93biBjZW1ldGVyeSByb2FkIHRyYWlsZXI%3D

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 ott 2025

16 ott 2025
