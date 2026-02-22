Su DAZN è una domenica da Champions: in campo Napoli, Milan e Roma

La 26^ giornata di Serie A prosegue con le partite di domenica 22 e lunedì 23 febbraio. Alle 12:30 di domenica è in programma la sfida tra Genoa e Torino, mentre alle 15:00 l’Atalanta ospita il Napoli in un match di cruciale importanza in chiave Champions, alla luce della vittoria del Como sul campo della Juventus; altrettanto importanti in ottica Europa i due match che seguono, vale a dire Milan-Parma delle 18:00 e Roma-Cremonese, posticipo serale; lunedì, infine, è in calendario la sfida salvezza tra Fiorentina e Pisa alle 18:30, a seguire la gara Bologna-Udinese.

Tutti gli incontri del 26° turno saranno trasmessi in diretta su DAZN. Per avere accesso alla visione delle partite occorre la sottoscrizione del piano Full, disponibile a partire da 34,99 euro al mese per dodici mesi.

Il programma delle restanti partite della 26^ giornata di Serie A su DAZN

Domenica 22 febbraio

Genoa-Torino (ore 12:30): telecronaca a cura di Luca Farina e commento tecnico di Cristian Brocchi

Atalanta-Napoli (ore 15:00): telecronaca a cura di Ricky Buscaglia e commento tecnico di Dario Marcolin

Milan-Parma (ore 18:00): telecronaca a cura di Riccardo Mancini e commento tecnico di Massimo Ambrosini

Roma-Cremonese (ore 20:45): telecronaca a cura di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Antonio Di Gennaro

Lunedì 23 febbraio

Fiorentina-Pisa (ore 18:30): telecronaca a cura di Alberto Santi e commento tecnico di Alessandro Budel

Bologna-Udinese (ore 20:45): telecronaca a cura di Gabriele Giustiniani e commento tecnico di Emanuele Giaccherini

Vi ricordiamo che il piano Full di DAZN include, oltre a tutta la Serie A Enilive, anche la Serie BKT, i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, LaLiga EASports, il campionato europeo per club di volley, la FA Cup, la Liga Portugal Betclic, la Jupiler Pro League, il canale FIFA+, la Serie A Women, una selezione di partite di NFL, il Roland Garros, l’Australian Open, il meglio del ciclismo, tutti gli eventi UFC, i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, il PGA Tour, il campionato italiano maschile e femminile di volley e tutto il Paddy Power World Darts Championship.

