 Su DAZN è una domenica da Champions: in campo Napoli, Milan e Roma
Sfide cruciali per la corsa ai primi quattro posti che offrono la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.
DAZN

La 26^ giornata di Serie A prosegue con le partite di domenica 22 e lunedì 23 febbraio. Alle 12:30 di domenica è in programma la sfida tra Genoa e Torino, mentre alle 15:00 l’Atalanta ospita il Napoli in un match di cruciale importanza in chiave Champions, alla luce della vittoria del Como sul campo della Juventus; altrettanto importanti in ottica Europa i due match che seguono, vale a dire Milan-Parma delle 18:00 e Roma-Cremonese, posticipo serale; lunedì, infine, è in calendario la sfida salvezza tra Fiorentina e Pisa alle 18:30, a seguire la gara Bologna-Udinese.

Tutti gli incontri del 26° turno saranno trasmessi in diretta su DAZN. Per avere accesso alla visione delle partite occorre la sottoscrizione del piano Full, disponibile a partire da 34,99 euro al mese per dodici mesi.

Il programma delle restanti partite della 26^ giornata di Serie A su DAZN

Domenica 22 febbraio

  • Genoa-Torino (ore 12:30): telecronaca a cura di Luca Farina e commento tecnico di Cristian Brocchi
  • Atalanta-Napoli (ore 15:00): telecronaca a cura di Ricky Buscaglia e commento tecnico di Dario Marcolin
  • Milan-Parma (ore 18:00): telecronaca a cura di Riccardo Mancini e commento tecnico di Massimo Ambrosini
  • Roma-Cremonese (ore 20:45): telecronaca a cura di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Antonio Di Gennaro

Lunedì 23 febbraio

  • Fiorentina-Pisa (ore 18:30): telecronaca a cura di Alberto Santi e commento tecnico di Alessandro Budel
  • Bologna-Udinese (ore 20:45): telecronaca a cura di Gabriele Giustiniani e commento tecnico di Emanuele Giaccherini

Vi ricordiamo che il piano Full di DAZN include, oltre a tutta la Serie A Enilive, anche la Serie BKT, i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, LaLiga EASports, il campionato europeo per club di volley, la FA Cup, la Liga Portugal Betclic, la Jupiler Pro League, il canale FIFA+, la Serie A Women, una selezione di partite di NFL, il Roland Garros, l’Australian Open, il meglio del ciclismo, tutti gli eventi UFC, i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, il PGA Tour, il campionato italiano maschile e femminile di volley e tutto il Paddy Power World Darts Championship.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 feb 2026

22 feb 2026
