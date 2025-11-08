Su DAZN va in scena un ricco weekend di Serie A: si comincia con Juventus-Torino

Il Derby della Mole, Bologna-Napoli e Inter-Lazio: sono queste le partite di cartello della undicesima giornata di Serie A, e tutte saranno trasmesse in esclusiva su DAZN. Una giornata iniziata venerdì 7 novembre, con la vittoria di misura del Pisa sulla Cremonese, e che proseguirà tra sabato 8 e domenica 9 novembre con le restanti partite.

Per vedere tutti gli incontri di Serie A il piano di riferimento rimane DAZN Full, disponibile a partire da 34,99 euro al mese per dodici mesi. Da quest’anno però c’è anche un’altra possibilità: sottoscrivere il piano MyClubPass da 29,99 euro al mese, con il quale è possibile vedere tutte le partite di Serie A della propria squadra del cuore. Tutti i piani di DAZN sono disponibili su questa pagina.

Orari e telecronisti DAZN delle partite della 11^ giornata di Serie A 2025/26

Ecco il programma completo di DAZN per le partite dell’undicesima giornata di Serie A, con gli orari e i telecronisti.

Sabato 8 novembre

15:00 Como-Cagliari: telecronaca di Gabriele Giustiniani

15:00 Lecce-Hellas Verona: telecronaca di Orazio Accomando

18:00 Juventus-Torino: telecronaca di Ricky Buscaglia e commento tecnico di Andrea Stramaccioni

20:45 Parma-Milan: telecronaca di Dario Mastroianni e commento tecnico di Antonio Di Gennaro

Domenica 9 novembre

12:30 Atalanta-Sassuolo: telecronaca di Alberto Santi e commento tecnico di Alessandro Budel

15:00 Bologna-Napoli: telecronaca di Edoardo Testoni e commento tecnico di Emanuele Giaccherini

15:00 Genoa-Fiorentina: telecronaca di Luca Farina e commento tecnico di Fabio Bazzani

18:00 Roma-Udinese: telecronaca di Riccardo Mancini e commento tecnico di Dario Marcolin

20:45 Inter-Lazio: telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Massimo Ambrosini

