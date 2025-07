Su Disney+ è arrivata la serie Adults, già ribattezzata come il nuovo Friends

C’è un motivo in più per scegliere Disney+ quest’estate: la nuova serie Adults, tra le più chiacchierate del momento, presentata da tempo come il nuovo Friends della Generazione Z. Anton, Billie, Issa, Paul e Samira sono cinque ragazzi di vent’anni che abitano sotto lo stesso tetto, quello della casa di Samira. Al centro del racconto ci sono tante storie, tante discussioni, tante prime volte, sviscerate senza filtri dai protagonisti. Il gruppo, nel suo complesso, funziona bene, grazie all’ottimo lavoro fatto dietro le quinte dagli autori, per una serie godibilissima.

La prima stagione di Adults è disponibile in esclusiva su Disney+ dal 2 luglio in otto episodi da 20-30 minuti ciascuno. Ricordiamo che l’abbonamento a Disney+ parte da 5,99 euro al mese, il prezzo riferito al piano Standard con pubblicità che non prevede alcun tipo di vincolo. Al termine del primo mese si è dunque liberi di scegliere se proseguire con un altro mese a 5,99 euro, scegliere un piano annuale tra Standard e Premium, oppure semplicemente non rinnovare.

Le altre novità in arrivo

Adults è la prima novità di rilievo del mese di luglio per la piattaforma streaming Disney+, ma ne seguiranno delle altre. Il giorno 11, ad esempio, è prevista l’uscita del film Zombie 4: L’alba dei vampiri, pellicola che segna il ritorno di Zed (Milo Manheim) e Addison (Meg Donnelly), i piccioncini di Seabrook. Nella stessa data uscirà Jaws @ 50: The Definitive Inside Story, documentario di National Geographic in cui Steven Spelberg svela inediti retroscena sul film Lo squalo a 50 anni dalla sua uscita.

La settimana successiva, in data 17 luglio, riflettori accesi su un episodio speciale della serie La vita segreta delle mogli mormoni. In questo episodio il conduttore Nick Viall riunirà tutti i membri di #MomTok e #DadTok, alla scoperta di scandali e segreti non ancora raccontati e un annuncio a sorpresa dopo l’inaspettata conclusione della seconda stagione.