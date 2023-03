Su questo velocissimo notebook di ASUS hai lo sconto migliore di sempre

ASUS F515EA è un notebook potente, affidabile e conveniente che oggi è disponibile su Amazon a soli 499 euro invece di 729 euro, con uno sconto del 32%.

Si tratta del suo minimo storico assoluto: un’occasione dunque da non perdere per portarsi a casa ad un super prezzo un laptop veramente eccezionale che potrà darti una mano in ogni situazione tu possa avere bisogno.

Notebook ASUS F515EA: una bestia ad un prezzo conveniente

Questo notebook è un portatile ideale per le tue attività quotidiane, grazie al processore Intel Core i5-1135G7 di undicesima generazione, che offre prestazioni elevate e consumi ridotti. La memoria RAM è di 8 GB, mentre lo spazio di archiviazione è affidato a un SSD da 512 GB, che garantisce velocità e affidabilità2.

Il display è un pannello LED da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e trattamento antiriflesso, che offre una visione nitida e confortevole. Le cornici sono sottili su due lati, per un rapporto schermo-corpo dell’83%. La tastiera è ergonomica e retroilluminata, con un ampio touchpad che supporta i gesti multi-touch.

Il notebook ASUS F515EA ha un design elegante e moderno, con una finitura metallica spazzolata e un colore argento trasparente. Lo spessore è inferiore ai 2 cm e il peso è di 1,8 kg, per una facile portabilità. La batteria ha una durata di circa 6 ore con un uso normale.

Il notebook ASUS F515EA dispone di diverse porte e connessioni, tra cui una USB-C 3.2 Gen 1, una USB-A 3.2 Gen 1, due USB-A 2.0, una HDMI 1.4, una jack audio da 3,5 mm e uno slot per schede microSD. Il sistema operativo è Windows 11 Home, che offre un’esperienza fluida e intuitiva.

Il notebook ASUS F515EA a soli 499 euro è dunque una grandissima occasione da non lasciarsi scappare. Acquistalo adesso per rivoluzionare la tua produttività mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.