Su WhatsApp arriva il profilo alternativo a prova di privacy

WhatsApp si aggiorna costantemente con nuove funzionalità. Nel mese di ottobre Meta ha iniziato ad aggiornare l’interfaccia dell’applicazione, basata su Material Design 3. Contemporaneamente, l’azienda che è capo anche di Facebook e Instagram, ha introdotto una novità molto attesa, ovvero il supporto alle passkey, simili a quelle di Google e Amazon. Ma Meta non si ferma qui. Una nuova opzione permetterà agli utenti di WhatsApp di proteggere ancora meglio la propria privacy, grazie alla possibilità di impostare una foto del profilo diversa per i contatti e per gli sconosciuti.

Una nuova funzionalità che rende WhatsApp più professionale (e più sicuro)

La funzione, chiamata per il momento “profilo alternativo”, consentirà di nascondere la propria foto (e il proprio vero nome) a chi cerca il numero nella rubrica di WhatsApp. Attualmente, nelle impostazioni della privacy, si può decidere se rendere la foto visibile solo ai propri contatti o a tutti. Se si sceglie la prima opzione, chiunque provi a contattare il numero senza essere tra i propri contatti troverà un profilo senza foto. Questo non è sempre conveniente se si vuole essere riconoscibili da persone esterne alla propria lista di contatti (per esempio per motivi professionali).

Con un profilo alternativo, si può presentare un volto diverso ai propri contatti e alle persone al di fuori della propria cerchia ristretta. Si tratta di un modo economico per preservare la propria privacy, presentandosi al tempo stesso nella migliore luce possibile ai potenziali clienti o agli sconosciuti che potrebbero voler stabilire un contatto. Naturalmente, per chi non vuole creare un profilo alternativo, resta sempre possibile nascondere completamente la propria foto.

Per il momento, la funzione è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile per il grande pubblico, né sull’applicazione ufficiale né sul canale di distribuzione beta. Nel codice dell’ultima versione dell’app ci sono solo poche tracce della sua esistenza, come intercettato da WABetainfo. Questa nuova funzione dovrebbe arrivare in un futuro aggiornamento, ma non è ancora disponibile una data di lancio certa.

Con questa funzione, WhatsApp sta indubbiamente cercando di rendere la sua rete ancora più attraente per i famosi “canali” per la trasmissione di notizie e per le discussioni di gruppo. In parole povere, l’applicazione vuole seguire le orme di software più professionali come Microsoft Teams o Zoom.