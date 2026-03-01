Suite di cybersecurity a marzo: il nuovo mese inizia con l'offerta di Surfshark

Gli utenti alla ricerca di una suite di cybersecurity completa possono prendere in considerazione l’attuale offerta di Surfshark, che per il primo giorno del mese di marzo propone fino all’87% di sconto sui piani della durata di due anni con prezzi a partire da 1,99 euro al mese.

La promozione in corso, valida per un periodo di tempo limitato, include anche tre mesi extra di servizio in regalo più la garanzia di rimborso di 30 giorni nell’eventualità la VPN e le altre funzionalità incluse non siano di proprio gradimento. Il rimborso di quanto speso, lo ricordiamo, è completo.

I prezzi della VPN di Surfshark con la nuova offerta

Ecco prima un riepilogo dei prezzi di Surfshark nell’ambito dell’ultima offerta:

Starter: 1,99 euro al mese + 3 mesi extra (87% di sconto)

al mese + 3 mesi extra (87% di sconto) One: 2,49 euro al mese + 3 mesi extra (86% di sconto)

al mese + 3 mesi extra (86% di sconto) One+: 4,19 euro al mese + 3 mesi extra (80% di sconto)

Tutti i tre piani appena citati condividono la medesima VPN e la funzionalità proprietaria Alternative ID, grazie alla quale ci si può iscrivere a qualunque sito o servizio online utilizzando dati personali e informazioni di contatto falsi, in modo da preservare le proprie informazioni sensibili.

Se si è alla ricerca di un prodotto di cybersecurity ancora più completo, potreste prendere come riferimento il piano One, che aggiunge un antivirus con protezione in tempo reale, la difesa dagli attacchi di phishing, gli avvisi tempestivi in caso di leak di dati, il blocco dei contenuti web e i risultati di ricerca senza annunci.

Invece, il piano più completo – One+ – regala ai suoi utenti lo strumento Incogni, uno dei più efficaci per contrastare in maniera efficace lo spam sia via e-mail che per telefono. A questo proposito, vi confermiamo che Incogni è disponibile per i residenti negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nell’Unione europea, in Svizzera e in Canada.