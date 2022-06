Sul MacBook Pro 2021 hai uno sconto di 350€ e lo paghi anche a rate!

Hai deciso di cambiare PC e farti un bel regalo? Puoi approfittare allora di questa fantastica offerta di Amazon, che ti permette di acquistare il MacBook Pro 2021 con SSD da 512 GB con uno sconto di ben 350 euro.

E c’è un ulteriore vantaggio, perché Amazon ti offre la possibilità di optare per il pagamento in cinque comode rate, così da non dover spendere la cifra richiesta tutta in un colpo. Venduto e spedito con Prime, sarà a casa tua già domani se sei abbonato.

MacBook Pro 2021: potenza pura ora con un super sconto

Il MacBook Pro 2021 è la soluzione perfetta per la tua produttività: un prodotto all’avanguardia, pensato per professionisti, che non rinuncia davvero a nulla. A cominciare dal suo spettacolare display Liquid Retina XDR da 14 pollici con gamma dinamica e contrasto estremi.

L’incredibile efficienza dei chip M1 Pro e M1 Max ti garantisce prestazioni rivoluzionarie: puoi tranquillamente montare video in 8K, compilare codice o fare il rendering di complesse scene 3D ovunque ti trovi e senza temere per la batteria. I nuovi MacBook Pro ti assicurano infatti un’autonomia fino a 17 ore.

Per le tue call, la videocamera FaceTime HD a 1080p, abbinata a un potente sistema sonoro a sei altoparlanti con audio spaziale e microfoni di qualità professionale, ti permette di avere videochiamate più nitide e un audio ancora più chiaro. Le porte per dispositivi professionali, come SDXC, HDMI, Thunderbolt 4, MagSafe 3 per la ricarica e jack per cuffie completano il quadro della connettività.

Non perdere dunque l’occasione per acquistare lo splendido MacBook Pro 2021 con uno sconto di 350€, con anche la possibilità di saldare l’intero conto in cinque comode rate. È arrivato il momento di rinnovare il tuo strumento di lavoro e di farlo nel modo migliore possibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.