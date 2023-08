Summer Sale acquista una smart lock WELOCK (fino a 40 euro di sconto) ricevi un ventilatore da collo in omaggio

Nell’era della digitalizzazione, la sicurezza domestica ha raggiunto nuovi e più evoluti livelli. La serratura elettronica Welock Smart Lock Touch41 è un esempio lampante di come la tecnologia possa rendere la nostra vita più sicura e comoda. Questo dispositivo di sicurezza all’avanguardia offre una serie di funzionalità che lo distinguono dai tradizionali sistemi di chiusura.

Il Welock Smart Lock Touch41 è un dispositivo di sicurezza domestica che utilizza la tecnologia di riconoscimento delle impronte digitali per garantire un accesso sicuro e senza chiavi, ma è dotata anche di una comoda e semplice applicazione per iOS e Android con cui gestirla in remoto. Questo dispositivo di sicurezza è dotato di un cilindro regolabile, rendendolo adatto per porte di diverse dimensioni. Inoltre, il dispositivo è dotato di un display OLED che mostra lo stato della batteria, le impostazioni e gli avvisi.

Caratteristiche Tecniche

Il Welock Smart Lock Touch41 offre una serie di funzionalità tecniche che lo rendono un dispositivo di sicurezza domestica di alta qualità. Queste includono:

Riconoscimento delle impronte digitali : Il dispositivo può memorizzare fino a 100 impronte digitali, tre delle quali con funzione di amministratore. Questo significa che può essere utilizzato da molteplici utenti, ognuno con il proprio accesso unico.

: Il dispositivo può memorizzare fino a 100 impronte digitali, tre delle quali con funzione di amministratore. Questo significa che può essere utilizzato da molteplici utenti, ognuno con il proprio accesso unico. Compatibilità con le carte RFID : Il dispositivo può essere abbinato a un massimo di 20 carte RFID, offrendo un ulteriore livello di sicurezza e comodità.

: Il dispositivo può essere abbinato a un massimo di 20 carte RFID, offrendo un ulteriore livello di sicurezza e comodità. Applicazione per iOS e Android : Il dispositivo può essere controllato tramite un’applicazione disponibile sia per iOS che per Android, offrendo un controllo remoto e la possibilità di monitorare l’accesso alla propria casa.

: Il dispositivo può essere controllato tramite un’applicazione disponibile sia per iOS che per Android, offrendo un controllo remoto e la possibilità di monitorare l’accesso alla propria casa. Display OLED : Il dispositivo è dotato di un display OLED che mostra lo stato della batteria, le impostazioni e gli avvisi, offrendo un feedback immediato all’utente.

: Il dispositivo è dotato di un display OLED che mostra lo stato della batteria, le impostazioni e gli avvisi, offrendo un feedback immediato all’utente. Protezione elettrostatica : Il dispositivo offre una protezione elettrostatica fino a 30.000 volt, garantendo una maggiore sicurezza.

: Il dispositivo offre una protezione elettrostatica fino a 30.000 volt, garantendo una maggiore sicurezza. Impermeabilità IP65 : Il dispositivo ha un grado di protezione IP65, il che significa che è protetto contro la polvere e gli spruzzi d’acqua.

: Il dispositivo ha un grado di protezione IP65, il che significa che è protetto contro la polvere e gli spruzzi d’acqua. Batteria: Il dispositivo funziona con 3 batterie AAA da 1,5 V. Con dieci operazioni di sblocco al giorno, la batteria durerà da 8 a 10 mesi. In caso di esaurimento della batteria, è possibile utilizzare un power bank USB per sbloccare il dispositivo.

Specifiche Diametro delle manopole (esterno) 46mm Diametro delle manopole (interno) 38mm Lunghezza (esterno) 56mm Lunghezza (interno) 57mm Lunghezza del cilindro (esterno) Regolabile da 40mm a 55mm Lunghezza del cilindro (interno) Regolabile da 30mm a 60mm Materiale Acciaio inossidabile con lega di zinco, plastica Peso 600g

L’installazione di Welock Smart Lock Touch41

Quello che ci ha spinti a testare questa serratura intelligente è stata la promessa da parte del produttore di una facile installazione. Non solo, perché anche la compatibilità con la maggior parte delle porte sul mercato è stata una caratteristica che ci ha positivamente colpiti. Secondo il produttore, la serratura può essere utilizzata con qualsiasi porta con uno spessore compreso tra 55 e 100 mm, grazie al suo pomello esterno lungo 56 cm con un diametro di 46 mm e al pomello interno di 57 mm di lunghezza e 38 mm di diametro. Tuttavia, è importante notare che la compatibilità è limitata alle serrature europee standard e non supporta le serrature più vecchie.

Per l’installazione della serratura, è necessario rimuovere il vecchio cilindro, svitando la vite nella porta e rimuovendo il cilindro con la chiave della porta. Utilizzando la chiave a brugola, è possibile rimuovere il pomolo interno, inserire il cilindro dall’esterno e quindi sostituire il pomolo. È possibile regolare la lunghezza del pomolo in base allo spessore della porta e, una volta inserita la vite, la serratura dovrebbe funzionare. Nel nostro caso, l‘installazione è stata completata in meno di 5 minuti. Tuttavia, è importante verificare se è necessario un ulteriore dispositivo di sicurezza a seconda della posizione della serratura e dello spazio tra la serratura e la porta.

L’installazione del Welock Smart Lock Touch41 è un processo semplice e diretto che non richiede competenze tecniche particolari. Il dispositivo è progettato per sostituire facilmente il cilindro di blocco esistente nella porta d’ingresso o nella porta dell’appartamento senza la necessità di interventi importanti.

Nella confezione troverai tutto ciò di cui hai bisogno per l’installazione, la serratura elettronica WELOCK TOUCH41, tre carte RFID, una chiave speciale Allen e i manuali di istruzione e installazione. Seguendo attentamente le istruzioni fornite nel manuale, sarai in grado di installare il tuo nuovo Welock Smart Lock Touch41 in poco tempo.

Ricorda, la sicurezza della tua casa è importante. Se non ti senti sicuro nell’installare il dispositivo da solo, potrebbe essere una buona idea chiedere l’aiuto di un professionista.

Configurazione di Welock Smart Lock Touch41

La configurazione del Welock Smart Lock Touch41 è un processo intuitivo e user-friendly. Una volta installato il dispositivo, avrai bisogno di configurare le impostazioni per adattarlo alle tue esigenze specifiche.

Impostazione delle impronte digitali: Il dispositivo può memorizzare fino a 100 impronte digitali, tre delle quali con funzione di amministratore. Per impostare le tue impronte digitali, segui le istruzioni fornite nel manuale. Ricorda, è importante che tu registri le tue impronte digitali in diverse angolazioni per garantire un riconoscimento accurato.

Abbinamento delle carte RFID: Il dispositivo può essere abbinato a un massimo di 20 carte RFID. Queste carte possono essere utilizzate per accedere alla tua casa senza la necessità di utilizzare le impronte digitali. Per abbinare le tue carte RFID, segui le istruzioni fornite nel manuale.

Configurazione dell’applicazione: Il Welock Smart Lock Touch41 può essere controllato tramite un’applicazione disponibile sia per iOS che per Android. Per configurare l’applicazione, scarica l’app dal tuo app store, segui le istruzioni per l’installazione e accedi utilizzando le tue credenziali. Una volta configurata l’app, sarai in grado di monitorare e controllare il tuo dispositivo da remoto.

Ricorda, la configurazione del tuo dispositivo è un passo importante per garantire la sicurezza della tua casa. Prenditi il tempo necessario per configurare correttamente il tuo Welock Smart Lock Touch41 e non esitare a contattare il servizio clienti se hai bisogno di assistenza.

L’app Welock

Chiaramente l’App è soltanto la ciliegina sulla torta; ciò significa che la serratura potrebbe essere utilizzata assolutamente da sola, tuttavia si andrebbero a perdere delle opzioni. L’app non vanta una valutazione particolarmente elevata, questo forse a causa dell’accoppiamento non particolarmente facile tra app e serratura. Per connettersi all’app, sono necessari il Bluetooth, il codice QR sul lato esterno della serratura e l’ID della serratura. Di conseguenza il consiglio è quello di non gettare la scatola!

L’app richiede un account, quindi è necessario registrarsi. Quindi aggiungete la serratura tramite il simbolo “+” utilizzando il codice QR, inserite l’ID della serratura e dovreste connettervi velocemente. Nell’app si riceve un protocollo di sblocco, e successivamente si potranno modificare alcune impostazioni come le impronte digitali registrate, l’impostazione di un PIN e l’aggiunta di schede RFID. È inoltre possibile aggiornare il firmware e ricevere assistenza.

Facile da utilizzare

La serratura intelligente è dotata di un pulsante, un display di piccole dimensioni e un sensore di impronte digitali. Premendo il pulsante di funzione, è possibile risvegliare la serratura e accedere al sensore di impronte digitali. Tenendo premuto il pulsante per 5 secondi, si può accedere al menu di configurazione del sistema. Tuttavia, l’utilizzo del menu tramite il solo pulsante può risultare un po’ scomodo.

Per sbloccare la Welock Touch41 è possibile utilizzare le tre schede RFID fornite nella confezione, che possono essere registrate nell’app. Si potrebbe riscontrare qualche problema nella registrazione, tuttavia è possibile effettuarla anche senza l’ausilio dell’app, quindi dalla serratura stessa. La registrazione, in questo ultimo modo, risulta decisamente più affidabile e veloce.

Da notare che nella serratura a cilindro ruota solamente l’aletta di chiusura, quindi l’apertura e la chiusura della porta devono ancora essere effettuate manualmente. Inoltre, la batteria della serratura è facilmente controllabile grazie all’applicazione. Le batterie della Welock Touch41 dovrebbero durare un anno con un utilizzo di dieci volte al giorno, e in caso di esaurimento della batteria, è possibile ricaricare la serratura tramite un power bank con l’ausilio della porta micro-USB.

Quanto costa

La serratura elettronica Welock Smart Lock Touch41 ha un costo di listino di €189,00 ma con il codice sconto esclusivo per gli utenti di Punto Informatico si risparmieranno 50€.

Il codice sconto da utilizzare nel modulo check out è CNHD53, il prezzo finale è di €136,00

In conclusione la serratura elettronica Welock Smart Lock Touch41 rappresenta un passo avanti significativo nel campo della sicurezza domestica. Con le sue numerose funzionalità tecniche e la sua facilità d’uso, questo dispositivo offre un livello di sicurezza e comodità che supera di gran lunga quello delle tradizionali serrature. Che tu stia cercando di migliorare la sicurezza della tua casa o semplicemente desideri la comodità di un accesso senza chiavi, il Welock Smart Lock Touch41 è un’opzione che vale la pena considerare.