Nota principalmente per la propria offerta legata a POS e lettori di carte, la londinese SumUp ha intenzione di estendere la portata del proprio business. A testimoniarlo l'acquisizione messa a segno oltreoceano, dove ha staccato un assegno dal valore pari a 317 milioni di dollari per assumere il controllo di Fivestars.

La startup Fivestars nelle mani di SumUp

Fivestars è una startup con sede a San Francisco, che propone servizi legati principalmente a programmi fedeltà, marketing e pagamenti. Le sue soluzioni sono già state scelte da circa 12.000 attività commerciali negli Stati Uniti e impiegate da oltre 70 milioni di clienti, generando in un anno 100 milioni di transazioni per un controvalore economico quantificato in 3 miliardi di dollari. Queste le parole del CEO, Victor Ho.

Abbiamo fondato Fivestars per fornire alle piccole attività l'opportunità di crescere nell'ambito dell'economia digitale e, nel corso degli anni, ci siamo riusciti. Avendo compreso come SumUp condivida questa missione, è stata una decisione semplice. Insieme, guardiamo avanti per fornire supporto al mercato retail.

L'annuncio risulta interessante anche per il momento in cui giunge, con la morsa della crisi sanitaria che sembra finalmente allentarsi in diverse parti del mondo: costituisce una sorta di scommessa sulla ripartenza dei negozi fisici, dopo un anno e mezzo in cui online ed e-commerce hanno per ovvie ragioni fagocitato una fetta importante del business legato alle vendite.