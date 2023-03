SumUp Air: accetta tutti i tipi di pagamento ovunque ti trovi

SumUp Air è un lettore di carte che permette di accettare pagamenti con tutti i circuiti e tutti i metodi: Chip & Pin, contactless, Apple Pay e Google Pay.

Il lettore di carte SumUp Air si collega direttamente allo smartphone e consente di accettare pagamenti ovunque ci si trovi, senza la necessità di avere un terminale di pagamento fisso.

SumUp non prevede alcun canone mensile per il servizio, né alcun vincolo contrattuale. È prevista solo una commissione sulle transazioni dell’1,95%.

Per l’acquisto del dispositivo è richiesto il pagamento di una tantum di 39 €.

Il lettore di carta SumUp Air si acquista direttamente dal sito di SumUp, dopodiché si potrà iniziare a accettare pagamenti da subito, senza la necessità di aprire un nuovo conto bancario.

Per accettare pagamenti con SumUp Air, basterà scaricare l’app gratuita SumUp sul proprio smartphone, inserire l’importo da addebitare e avvicinare la carta al lettore. La transazione sarà completata in pochi secondi e il denaro verrà accreditato direttamente sul proprio conto aziendale SumUp,.

Il conto aziendale SumUp è incluso e gratuito con il lettore di carte, e sarà attivo già dal giorno successivo alla richiesta. Con il conto SumUp si potrà anche inviare e ricevere denaro in tempo reale dai conti in Italia e beneficiare di bonifici bancari illimitati gratuiti.

Oltre al lettore di carte e al conto gratuito, SumUp mette a disposizione anche una serie di soluzioni innovative per semplificare l’accettazione dei pagamenti, come la possibilità di creare e inviare link di pagamento dall’app via sms, WhatsApp e altre piattaforma, o la possibilità di creare delle vere gift card da condividere sui social.

