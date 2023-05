SumUP Air, il POS piccolo e portatile a prezzo TOP: acquistalo ora

Ogni commerciante dovrebbe prendere in considerazione l’idea di avere un POS piccolo e portatile per fornire la migliore esperienza di pagamento.

Questa opzione versatile e conveniente consente la gestione delle transazioni da qualsiasi luogo. Uno dei terminali più popolari è SumUp, noto per il suo basso costo di soli 39 euro e per i suoi numerosi vantaggi.

Vediamo tutte le caratteristiche di questo dispositivo a prezzo TOP.

SumUP Air, il POS piccolo e portatile a soli 39 euro una tantum

Possedere un POS mobile cosa comporta esattamente? Ci sono due tipologie da considerare: cordless e mobile POS.

Per un POS wireless è necessaria una base vicina, mentre un POS mobile è come avere un normale telefono cellulare da portare sempre con sé.

La decisione di scegliere tra i due è subordinata alle tue necessità, ma se sei costantemente in movimento, è consigliabile selezionare un POS mobile, in quanto ti consentirà di accettare pagamenti direttamente al punto di servizio.

Il costo del terminale selezionato può variare. Tuttavia, con SumUp, l’acquisto iniziale è fissato a 39 euro e successivamente non è richiesto alcun abbonamento.

La commissione per ogni transazione ammonta all’1,95%. Il terminale è adattabile ad ogni metodo di pagamento e può stampare o trasmettere scontrini via email o SMS.

Può anche stabilire una connessione diretta al dispositivo mobile utilizzando la tecnologia Bluetooth.

Con SumUp puoi effettuare fino a 500 pagamenti con una singola ricarica grazie alla sua batteria a lunga durata, che lo rende un compagno ideale per le transazioni mobili.

Inoltre, non devi preoccuparti degli ostacoli burocratici perché con SumUp non è necessario creare un nuovo conto.

Inserisci semplicemente le tue informazioni nel tuo profilo per ricevere accrediti in modo sicuro, senza commissioni fisse, spese non divulgate o scartoffie estese. Clicca qui sotto per procedere all’acquisto:

Cogli questa opportunità e ordina questo terminale piccolo e portatile a soli 39 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.