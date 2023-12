SumUp Air: il POS portatile che ti permette di accettare pagamenti ovunque

SumUp Air rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un modo semplice, economico e sicuro per gestire pagamenti con carta. Questo dispositivo portatile permette di ricevere pagamenti ovunque ci si trovi unendo comodità e tecnologia in un unico strumento. La sua facilità d’uso, unita alla trasparenza delle sue tariffe e alla sua versatilità, lo rende un dispositivo pratico per commercianti e professionisti in vari settori.

Il dispositivo portatile SumUp Air è acquistabile direttamente online ad un prezzo accessibile di 47,58€ (IVA inclusa), senza la necessità di passare attraverso procedure bancarie complesse. Inoltre, non richiede l’apertura di un nuovo conto bancario, poiché si collega direttamente al conto corrente del commerciante.

SumUp Air si distingue per la sua struttura di prezzo semplice e chiara: non sono previsti costi fissi mensili, solo una commissione è del 1,95% per transazione. Questo rende SumUp Air una scelta conveniente specialmente per piccoli imprenditori e liberi professionisti.

Per iniziare ad utilizzare SumUp Air basta scaricare l’app gratuita SumUp, inserire l’importo da pagare e avvicinare la carta di credito o debito per completare la transazione. Questo rende il processo di pagamento veloce e senza intoppi sia per il commerciante che per il cliente.

Il dispositivo è compatibile con una varietà di metodi di pagamento, inclusi pagamenti contactless (NFC), Chip & PIN, Google Pay e Apple Pay. Questo assicura che quasi ogni cliente possa pagare nel modo che preferisce. Il dispositivo soddisfa tutti gli standard di sicurezza necessari per garantire che ogni transazione sia protetta.

L’uso del SumUp Air offre numerosi vantaggi per i commercianti. Prima di tutto, l’accessibilità del dispositivo permette anche ai piccoli imprenditori di accettare pagamenti con carta, un metodo sempre più richiesto dai consumatori. Inoltre, la facilità d’uso e la rapida configurazione del dispositivo permettono ai commercianti di concentrarsi sul loro business principale, senza preoccuparsi di complicazioni tecniche.

