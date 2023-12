SumUP Air: il POS tascabile per incassare ovunque

Se lavorando ti trovi spesso in giro, ma hai comunque la necessità di registrare degli incassi in mobilità, SumUP Air è la soluzione ideale. Questo lettore di carte NFC è progettato per rendere i tuoi pagamenti più facili e convenienti: ti basta collegare il tuo smartphone per ricevere denaro direttamente sul tuo conto.

SumUp Air è un lettore di carte NFC che puoi usare comodamente quando ti trovi in giro, grazie alle dimensioni tascabili del dispositivo. Il lettore di carte portatile ti permette di accettare pagamenti contactless, chip & PIN, oltre che i portafogli digitali di Samsung Pay, Google Pay e Apple Pay. Puoi utilizzarlo ovunque grazie alla sua connessione Bluetooth con lo smartphone e all’app SumUp disponibile per Android e iOS. La lunga autonomia ti permette di elaborare più di 500 transazioni con un’unica ricarica. Inoltre, il dispositivo è leggero e compatto, il che lo rende facile da trasportare e da utilizzare.

SumUp Air offre un servizio trasparente e conveniente. Non ci sono vincoli contrattuali, documenti da compilare o costi fissi. Pagherai solo una commissione dell’1,95% per ogni transazione.

È 0molto semplice da utilizzare: si configura in pochissimi passaggi e ti consente da subito di incassare denaro. Non è necessario aprire un nuovo conto, puoi infatti ricevere gli incassi su un conto corrente di cui sei già titolare, inserendo tutti i dettagli nel tuo profilo.

SumUp Air è un dispositivo molto conveniente per chiunque voglia accettare pagamenti in mobilità. Che tu abbia un negozio fisico o un’attività online, questo piccolo POS portatile può facilitarti non poco la ricezione degli incassi quando ti trovi fuori. Per richiederlo non devi far altro che recarti nella pagina ufficiale e fare clic su “Acquista ora”, seguendo la procedura passo passo. Una volta forniti i dati e finalizzato tutto, lo riceverai all’indirizzo indicato pochi giorni dopo.

