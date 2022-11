SUMUP il modo più semplice di accettare pagamenti con carta

Con SumUp semplifichi le operazioni di pagamento, velocizzi l’elaborazione degli ordini, vendi online in tempo reale e rendi più efficiente la tua gestione finanziaria.

SumUp è pensato per ogni tipo di attività: ti permette di accetta pagamenti in pochi secondi e di seguire l’evoluzione delle tue vendite attraverso resoconti che puoi creare e scaricare.

La procedura di iscrizione a SumUp richiede pochi minuti ed è 100% online.

Potrai accettare pagamenti con tutte le carte, debito, credito, e metodi di pagamento come contactless.

Non sono previsti costi fissi per il servizio e nessun contratto che ti vincola: pagherai semplice una commissione per transazione.

Potrai creare e gestire gli account per i tuoi dipendenti e tenere d’occhio le loro prestazioni di vendita.

Inoltre, potrai creare e personalizzare il catalogo dei tuoi prodotti ottimizzando la tua esperienza di vendita e inviare comodamente le ricevute ai tuoi clienti tramite semplice SMS o email.

Le soluzioni di SumUp per ricevere pagamenti

Il Lettore di Carte Air

Un POS mobile tascabile e senza fili per accettare pagamenti ovunque ti trovi: in negozio, in mobilità o nelle consegne a domicilio. Funziona tramite app da smartphone, semplice da usare, veloce nelle transazioni.

Il Lettore di Carte 3G

Permette di accettare pagamenti da un unico dispositivo, senza bisogno di utilizzare l’app di SumUp dal tuo smartphone. Con con connessione dati mobili inclusa e gratuita per usarlo in mobilità o Wi-Fi quando sei nel punto vendita.

3G insieme alla sua stampante

Paga, stampa e ricarica. Il lettore di carte 3G insieme ti permette di accontentare il cliente che desidera una ricevuta cartacea e offrirgli allo stesso tempo un’esperienza comoda ed elegante.

In più, SumUp ti garantisce la possibilità di richiedere il bonus fiscale in quanto tuo prestatore di servizio di pagamento. Dal 1 luglio 2020 è infatti prevista la possibilità di richiedere un credito d’imposta pari al 30% sulle commissioni pagate ai prestatori di servizi di pagamento digitali.

