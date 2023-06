SumUp, il POS Solo può essere tuo a 79 euro

Sei alla ricerca di un dispositivo economico e pratico per poter gestire e tenere il conto del tuo denaro e dei pagamenti che ricevi dai tuoi clienti? Con il POS Solo di SumUp tutto ciò diventa più semplice dato che puoi approfittare di molte funzionalità smart offerte da un piccolo dispositivo. In più puoi accedere ai tuoi fondi velocemente con il conto aziendale gratuito.

Che ne pensi di un piccolo dispositivo per stampare fino a 800 ricevute con una sola carica, ovunque tu sia? Grazie all’offerta attualmente in corso, a soli 129 euro, puoi avere stampante e lettore di carte per semplificare tutte le procedure legare a pagamenti e scontrini dei tuoi clienti. Non c’è alcun canone minimo mensile: ti viene solamente chiesto di versare una piccola commissione sulle transazioni, pari all’ 1,95%, ogni volta che utilizzerai il tuo dispositivo.

Con SumUp puoi avere un dispositivo leggero e portatile perfetto sia per effettuare pagamenti in mobilità che al tavolo. Non a caso, i dispositivi SumUp ti consentono di accettare tutte le principali carte rendendo le procedure di pagamento del tutto semplici. Non ci saranno problemi dunque nel caso in cui i clienti utilizzeranno carte Visa, Mastercard o qualsiasi altra tipologia attualmente esistente.

Vuoi sottoscrivere un conto aziendale SumUp? Perfetto, grazie alla tua decisione avrai la possibilità di accedere ai tuoi incassi dopo un solo giorno e di avere una Mastercard aziendale gratuita ed effettuare come e quando vuoi bonifici senza pagare alcuna commissione.

Acquista subito il lettore di carte Solo a soli 79 euro e dì addio ai costi fissi mensili! Come accennato, hai anche la possibilità di acquistarlo insieme alla stampante, al costo di 129 euro, per poter stampare fino a 800 ricevuta con una sola carica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.