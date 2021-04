SumUP, in sconto il POS mobile che stampa

Immagina di essere un esercente e di poter avere in mano un solo strumento per accettare un pagamento con carta, per far digitare il PIN e per stampare uno scontrino. Quello che stai immaginando è la soluzione multifunzione SumUp, che solo per oggi è disponibile con lo sconto del 21% con un costo totale pari a 119,2 euro.

SumUp, tutto in uno

Il vantaggio della multifunzione sta proprio nel processo all-inclusive del pagamento: ogni singolo passaggio è concentrato in un solo device, con tanto di base di ricarica che consente di essere totalmente svincolato da qualsivoglia cavo. Non serve l’elettricità, infatti, in quanto c’è una batteria portatile a supporto; non serve una connessione fissa né una rete Wifi, poiché c’è la connettività 3G ad abilitare il tutto in ogni caso. Non servono altri strumenti paralleli, inoltre, perché tutto è incluso in un solo meccanismo, stampa compresa.

Fino a 800 stampe con la sola batteria, compatibilità con tutti sistemi di pagamento quali carte contactless, NFC, Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. Mobile al 100%, ottimo per ogni tipo di esercizio commerciale, ma specificatamente ideato per quanti fanno della mobilità la loro caratteristica principale (ad esempio in caso di consegne a domicilio. La spesa, inoltre, gode di un bonus fiscale del 30% sulle commissioni maturate. Il dispositivo può essere ordinato fin da oggi (119,2 euro se ordinato entro la mezzanotte, 149,99 euro in seguito), con consegne a partire dal 1 maggio 2021.