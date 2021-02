SumUp compra Tiller per delivery e take away

SumUp, il sistema POS mobile per i pagamenti in mobilità, ha annunciato un’operazione mirata di acquisizione che potrà offrire al gruppo vantaggi esclusivi in un settore in grande ampliamento: la ristorazione in delivery e take away. Si tratta dell’acquisizione di Tiller, sistema di cassa per la ristorazione che molto ha scommesso negli ultimi mesi per l’offerta di servizi agli imprenditori locali.

SumUp, scommessa take-away

Una cosa infatti è chiara: non appena la pandemia rallenterà la propria morsa si tornerà nei ristoranti per recuperarne la sfera legata alla socialità, ma al tempo stesso quanto vissuto nel 2020 ha delineato un nuovo modo di vivere l’esperienza gastronomica e sarà sempre più diffusa l’abitudine del “ristorante a casa propria” con acquisti remoti e pagamenti alla consegna. “La fintech“, annuncia il gruppo con la propria comunicazione ufficiale, “avrà a disposizione ancora più soluzioni innovative per sostenere un comparto strategico per tutto il Paese come quello della ristorazione, bisognoso di semplificare i propri processi per rendere il più sostenibile possibile il business“.

Di qui la scelta di SumUp di arricchire la propria suite di servizi, operando linearmente con le precedenti acquisizioni di Debitoor (2018), Shoplo (2019) e Goodtill (2020).

A fronte di una collaborazione attiva sin dal 2015, abbiamo osservato in questi anni l’eccezionale percorso di Tiller e la sua straordinaria tecnologia. Tiller è già ben consolidato nei principali mercati in cui SumUp è presente quali Italia, Francia e Spagna. Siamo sicuri che insieme saremo in grado di offrire soluzioni sempre più efficaci ai commercianti nel settore della ristorazione e dell’ospitalità, trainanti per l’economia italiana, e di crescere ulteriormente in nuovi mercati Maximilian Stella, Vice Presidente New Ventures di SumUp

Per accedere ai servizi SumUp è sufficiente un POS mobile del costo di 24,99 euro (in questo momento è disponibile infatti con lo sconto di 5 euro su Amazon).