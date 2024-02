Suncoast: guarda in streaming il nuovo film su Disney+

Se stai cercando un nuovo film da guardare stasera, Suncoast può essere la soluzione che cercavi. La pellicola, scritta e diretta da Laura Chinn, al suo debutto assoluto in regia, è un interessante film drammatico con Woody Harrelson, Laura Linney e Nico Parker tra i protagonisti che racconta la storia, in parte autobiografica, di un’adolescente e dell’amicizia stretta con un attivista attivo contro uno dei casi medici che hanno destato più scalpore. Lo puoi vedere in streaming su Disney+.

Suncoast in streaming su Disney+: di cosa parla questo nuovo film

Suncoast promette di essere un film emozionante e coinvolgente che mischia in maniera sapiente dramma e commedia. Protagonista è Doris, un’adolescente che vive con la madre e il fratello, quest’ultimo malato di tumore al cervello.

Dal rapporto conflittuale con la madre, la ragazza si dedica interamente al fratello, prima di conoscere Paul Warren, un attivista vedovo impegnato in una delle cause mediche che hanno destato maggior scalpore nella storia.

Il film è in parte autobiografico perché è dedicato a Max Kenneth Chinn, il fratello della regista Laura, nota per aver interpretato il ruolo di Shelby, protagonista della serie Florida Girls e che ha già raccolto un buon consenso da parte della critica. Non ti rimane che scoprirlo questa sera, o quando preferisci, guardandolo in streaming su Disney+.

