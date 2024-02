Suncoast è ora disponibile su Disney+: abbonati con 2 mesi Gratis

Da oggi è disponibile su Disney+ un film tanto acclamato dalla critica mondiale. Stiamo parlando di Suncoast, storia ispirata a un’autobiografia, che sta facendo impazzire milioni di spettatori in tutto il mondo. Guardalo subito abbonandoti a questa piattaforma. Scegliendo il Piano Annuale ottieni anche 2 mesi gratis in regalo. Niente male vero? Allora non perdere tempo: approfitta subito di questa incredibile offerta promozionale. Accedi al suo ricco catalogo per un intrattenimento top.

Infatti, questa è una delle piattaforme più esclusive sul mercato. Molti dei suoi contenuti sono accessibili solo grazie al suo abbonamento. Disney+ è la casa ufficiale di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Inoltre, hai anche la possibilità di vedere tantissimi show e contenuti live oltre che on demand. Tra questi ricordiamo Italia’s Got Talent.

Suncoast: trama e cast

Suncoast

Un film ispirato alla storia in parte autobiografica di un’adolescente che, prendendosi cura di suo fratello insieme alla madre, una donna arrogante, stringe un’improbabile amicizia con un eccentrico attivista che protesta contro uno dei casi medici più epocali di sempre.

La regia è di Laura Chinn. Invece, nel cast troviamo: Laura Linney, Nico Parker, Woody Harrelson, Matt Walsh, Keyla Monterroso Mejia e Scott MacArthur. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per passare un'ora e quarantanove minuti di pura emozione. Questo film drammatico a tema adolescenziale ha davvero tanto da dire e insegnarci.

