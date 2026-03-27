Suno 5.5 ti fa cantare: come cambia la musica AI con Voices

Suno ha appena rilasciato il suo nuovo modello 5.5 per la creazione della musica con l’AI, promettendo una maggiore libertà di personalizzazione e controllo sul risultato finale. Chi ha messo alla prova questi strumenti sa bene quanto siano imprevedibili: nel passaggio dal prompt inviato alla canzone generata gli algoritmi agiscono seguendo dinamiche tutte loro e, molto spesso, imperscrutabili. È per colmare questa lacuna che sono state introdotte nuove funzionalità come Voices, i modelli custom e My Taste. Vediamo di cosa si tratta e a chi sono riservate.

Suno 5.5 con Voices, modelli custom e My Taste

La prima, Voices, è la caratteristica più richiesta dagli utenti. Non è difficile immaginare a cosa serva: permette di caricare una registrazione della propria voce per impiegarla nei brani. In altre parole, una tecnologia per i deepfake audio al servizio della musica AI. Al momento è accessibile in esclusiva da parte di chi ha un abbonamento Pro o Premium. Il video qui sotto ne include alcune demo.

Suno dichiara di aver implementato un sistema di protezione efficace per evitare che si possano creare canzoni con la voce degli altri, attraverso una verifica che chiede di registrare e di caricare una frase casuale scelta dalla piattaforma.

Passando invece ai modelli custom, sono esattamente quanto ci si aspetterebbe: è possibile addestrarli partendo dalla propria musica creata con l’AI. Anche in questo caso è un’esclusiva degli abbonati Pro e Premium, che ne possono creare e utilizzare al massimo tre.

Infine c’è My Taste che agisce in modo automatico e, nel tempo, tiene in considerazione i gusti personali di ognuno. Memorizza i generi preferiti e i mood selezionati più di frequente, sempre nel nome della personalizzazione. È per tutti, anche per chi ha un account free che però al momento non può accedere al nuovo modello 5.5 né al precedente 5.0 (sono fermi al 4.5).