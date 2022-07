Suonano una BOMBA le OPPO Enco Air W32 scontate del 40%

Una discoteca anche nel mezzo della stazione più affollata della città: le Oppo Enco Air W32 sono delle wearable senza limiti e appena le indossi te ne accorgi. Comodissime, sono gli auricolari Bluetooth a cui puntare sia se hai Android che iOS.

Con un ribasso del 40% sono super accessibili quindi non perdere tempo, risparmi 40€ e te le porti a casa con 59,99€ e un click. Completa l’acquisto su Amazon.

Delle spedizioni non ti preoccupare, con Prime attivo sul tuo account in un giorno vengono realizzate. Ovviamente sono anche gratuite.

OPPO Enco Air W32: le wearable che ti ammaliano

Con questo design semi in ear sono perfette se non ami le punte in silicone. In termini di comodità e stabilità non c’è da dire nulla perché sono più che eccezionali. Indossale per ore e ore anche se fai sport, tanto sono impermeabili.

Dalla loro hanno tutte le caratteristiche di cui sei in cerca, infatti ti posso dire che non solo l’audio è spettacolare ma non manca di profondità ed i bassi son ben pronunciati. Altre features degne di nota sono:

microfoni eccezionali per parlare ore e ore al telefono;

cancellazione del rumore che ti torna utile sia nell’ascolto che nelle note vocali e nei dialoghi;

ricarica rapida;

; Controllo dell’assistente vocale;

Bluetooth 5.2.

La batteria è una libidine sotto tutti i punti di vista grazie alla sua durata prolungata che abbinata alla ricarica rapida, ti fa tornare in pista all’istante. Insomma, un vero punto in più.

Non aspettare un secondo in più e approfitta immediatamente del ribasso importante su Amazon per acquistare le tue OPPO Air Enco W32, le paghi 59,99€ e non ci pensi più.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.