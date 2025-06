Microsoft non riesce a togliere il suono di Windows Vista da W11

Quando si dice Non è un bug, è una feature . Da alcuni giorni, un comportamento anomalo di Windows 11 sta riproducendo sui PC degli utenti il suono di avvio del suo lontano predecessore Windows Vista, datato 2007. Microsoft è a conoscenza del problema e, a quanto pare, per il momento incapace di risolverlo in via definitiva. E tra gli utenti c’è chi chiede di lasciarlo lì dov’è.

W11: c’è ancora il suono di avvio di Vista

A nulla sono serviti gli aggiornamenti distribuiti questa settimana. Sul blog ufficiale dedicato agli Insider (link a fondo articolo), era inizialmente indicato il fix sia per il canale Beta sia per quello Dev: Risolto il problema che causava la riproduzione del suono di avvio di Windows Vista anziché del suono di avvio di Windows 11 . Il gruppo di Redmond ha però successivamente modificato il post confermando di non essere ancora riuscito a venirne a capo: Purtroppo la correzione per questo problema non funziona correttamente in questa build: verrà risolta con il prossimo rilascio .

Brandon LeBlanc, Senior Program Manager, ha successivamente confermato con un post su X che l’anomalia persiste per gli Insider presenti nel canale Dev.

Nulla di grave o che possa compromettere il funzionamento del sistema operativo. Qualcuno ha pensato che potesse trattarsi di un modo per prendere in giro Apple e la sua interfaccia Liquid Glass presentata nelle scorse settimane, da molti ritenuta simile a quella Aero proprio di Windows Vista. Non è così.

Microsoft ha sempre posto molta attenzione ai suoni di avvio delle sue piattaforme e anche Windows 11 non fa eccezione. In passato ha coinvolto nel processo creativo musicisti del calibro di Robert Fripp dei King Crimson (Windows Vista) e Brian Eno (Windows 95). Da Windows 8 in poi ha poi deciso di eliminare l’accompagnamento sonoro del boot, ripensandoci con il lancio della versione più recente.