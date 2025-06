Windows 11 suona come Vista per errore: il bug che diverte il web

Chi ha vissuto l’era di Windows Vista, sicuramente non ha dimenticato quel suono di avvio. Ora, quasi vent’anni dopo, quel jingle è tornato… Ma non per nostalgia: è un bug. A scoprirlo, sono stati gli utenti delle build di sviluppo di Windows 11. Hanno subito segnalato il problema a Microsoft.

Un bug di Windows 11 riporta in vita il suono di avvio di Vista

L’azienda ha commentato con ironia nel changelog: “Questa settimana vi offriamo un gustoso tuffo nel passato: al posto del suono di avvio di Windows 11, sentirete quello di Windows Vista. Sì, è un bug… e sì, stiamo lavorando per risolverlo.”

Brandon LeBlanc del team Windows Insider ha ironizzato su X: “Sono entrato nei file audio di Windows e mi sono divertito un po’. Pensavo che la gente avesse bisogno di un tuffo nel passato. D’altronde avevate detto che Vista vi mancava…”

I went in and had some fun with the sound files in Windows and thought folks needed a blast from the past 😉 You did say how much you loved Vista. — Brandon LeBlanc (@brandonleblanc) June 13, 2025

Naturalmente era una battuta. Si tratta di un semplice bug, ma il tempismo è stato talmente perfetto da sembrare quasi voluto.

La coincidenza è quasi comica. Proprio questa settimana Apple ha presentato macOS Tahoe con il suo controverso design Liquid Glass (molti utenti lamentano problemi di leggibilità), che Microsoft ha paragonato ad Aero di Vista. E poi boom: Windows 11 inizia a suonare come Vista. È stato solo un errore di programmazione, ma ammettere che quel suono era oggettivamente bello non costa nulla.

Nostalgia canaglia…

C’è qualcosa di affascinante in questo tipo di errori. Non è un bug che manda in crash il sistema o cancella i file: è un bug che riporta indietro nel tempo. Per molti utenti, sentire di nuovo quel suono è stato un momento di pura nostalgia.

Diciamo la verità, Vista non è mai stato il sistema operativo più amato di Microsoft. Lento, pesante, pieno di problemi. Ma aveva alcune cose bellissime, e il suono di avvio era una di quelle. Alcuni utenti sui social hanno addirittura chiesto a Microsoft di mantenere il suono di Vista come opzione. Ovviamente, non succederà. Ma chi sente troppo la mancanza di quel jingle, può sempre scaricare il file WAV originale e modificare le impostazioni audio nel registro di Windows.