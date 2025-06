Microsoft prende in giro Apple: macOS 26 è Vista 2.0?

Alla WWDC 2025, Apple ha presentato uno dei più grandi aggiornamenti software della sua storia, con una nuova interfaccia per tutti i suoi sistemi operativi. macOS 26 (Tahoe) sarà basato sul design Liquid Glass, con il suo effetto vetro traslucido e la sua trasparenza, portando un tocco estetico inimitabile ai dispositivi con il logo Apple. Ma Microsoft non sembra impressionata più di tanto, anzi.

Aero Glass di Windows Vista ha aperto la strada a Liquid Glass di Apple?

Su Instagram, l’account ufficiale di Windows 10 ha pubblicato un messaggio accompagnato da un video. Mostra l’interfaccia grafica Aero Glass di Windows Vista, che all’epoca offriva già la trasparenza delle finestre e un effetto “vetroso” che rivelava il desktop sullo sfondo. Questo è il modo in cui Microsoft dice che Apple non è stata la prima a pensarci e che Liquid Glass potrebbe non essere così innovativo, anche se si spinge oltre.

Ricordiamo che Aero Glass ha messo alla prova le GPU dei nostri PC meno potenti alla fine degli anni 2000… Offrire effetti grafici di questo tipo non era un’impresa da poco per i nostri computer dell’epoca. Microsoft sviluppò persino Aero Basic, una versione che eliminava la trasparenza e modificava i bordi delle finestre. Meno dispendiosa in termini di risorse, per consentire alle macchine più vecchie di passare comunque a Windows Vista.

L’interfaccia Aero è stata perfezionata con Windows 7, senza dubbio una delle versioni più popolari del sistema operativo, prima che Microsoft cambiasse radicalmente la sua filosofia con Windows 8, tornando un’interfaccia utente minimalista progettata per i dispositivi mobili e gli schermi touch.

Anche Samsung non ha perso l’occasione per inviare una frecciatina a Apple… Ha ironizzato sulle nuove funzioni di intelligenza artificiale e sul design rinnovato di iOS 26, suggerendo che molte di queste novità “rivoluzionarie” la Mela le ha introdotte solo ora, mentre sui dispositivi Galaxy sono presenti già da tempo.