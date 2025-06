Windows 11: nuova homepage di Recall e indicatori riposizionabili

Microsoft ha rilasciato due nuove build quasi identiche per gli Insider di Windows 11, con alcune delle personalizzazioni più interessanti degli ultimi mesi. La vera novità è la possibilità di spostare gli indicatori di sistema (volume, luminosità e altri) dalla loro posizione fissa. Finalmente un po’ di libertà in più!

Indicatori personalizzabili e homepage di Recall più ordinata

La controversa funzione Recall, che fotografa continuamente quello che si fa sul PC, ha una nuova homepage. Invece di una semplice cronologia di screenshot, ora mostra gli ultimi screenshot e una selezione curata delle tre app e siti web su cui si è trascorso più tempo nelle ultime 24 ore.

L’interfaccia include anche una nuova barra di navigazione sul lato sinistro con collegamenti rapidi a Home, Timeline, Feedback e Impostazioni, per rendere la ricerca meno caotica.

Una piccola rivoluzione per chi non sopporta i popup di volume e luminosità sempre nello stesso posto: adesso è possibile spostarli. Le opzioni disponibili sono l’angolo superiore sinistro o il centro superiore dello schermo. La libertà non è totale, ma è già qualcosa. La modifica si trova in Impostazioni > Sistema > Notifiche > Posizione del popup sullo schermo.

Altre novità nascoste

File Explorer riprende il roll out delle azioni AI che era stato temporaneamente sospeso. Alcuni Insider potrebbero aver visto sparire la funzione nelle build precedenti, ora dovrebbe tornare gradualmente per tutti.

Nel menu Start, gli amministratori di sistema guadagnano più controllo con una nuova policy che permette di applicare i pin una sola volta. Gli utenti ricevono la configurazione aziendale iniziale ma poi possono personalizzare liberamente senza interferenze.

Inoltre, Microsoft ha risolto un problema piuttosto imbarazzante. Alcune build di anteprima riproducevano il suono di avvio di Vista invece di quello di Windows 11. Sistemato anche il reset del PC che non funzionava nella build precedente e alcuni crash delle macchine virtuali KVM che mostravano l’errore “UNSUPPORTED_PROCESSOR”.

Rimangono però alcuni problemi noti, soprattutto con il nuovo menu Start che non supporta bene il touch e presenta problemi con il drag and drop. I controller Xbox connessi via Bluetooth potrebbero ancora causare crash del sistema in alcuni casi.

Doppia release per doppio canale

Le build 26200.5661 (Dev) e 26120.4452 (Beta) sono sostanzialmente identiche. Un approccio che dovrebbe garantire maggiore stabilità quando le novità arriveranno nella versione stabile di Windows 11.