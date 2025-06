Windows 11 24H2: agente AI e novità per Recall

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 26200.5651 (KB5060818) di Windows 11 24H2 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. La maggioranza delle novità riguarda i Copilot+ PC. Una di esse è riservata esclusivamente agli utenti europei. È disponibile anche la build 26120.4441 (KB5060816) nel canale Beta che include le stesse novità, tranne quella relativa alle impostazioni.

Agente AI e novità per Recall in Europa

La prima novità è disponibile per i Copilot+ PC con processori Snapdragon. Un agente AI fornirà suggerimenti in base alla richiesta testuale digitata nel box di ricerca delle impostazioni (ad esempio “come aumentare la dimensione del puntatore del mouse“). Con il permesso dell’utente potrà anche eseguire il compito in automatico. Al momento è supportato solo l’inglese.

La seconda novità riguarda Recall. Gli utenti europei possono utilizzare l’opzione per esportare gli snapshot e condividerli con app di terze parti e siti. Al primo avvio di Recall verrà mostrato un codice di esportazione che serve per decifrare lo snapshot. Se l’utente perde il codice può generarne un altro solo resettando Recall (tutti gli snapshot verranno eliminati).

Nelle impostazioni è possibile scegliere l’esportazione dei vecchi snapshot (tutti, ultimi 7 o 30 giorni) o dei futuri snapshot dal momento dell’attivazione della funzionalità e fino alla disattivazione o al reset di Recall. Per il reset è presente un pulsante dedicato. Il valore predefinito per la conservazione degli snapshot è ora 90 giorni.

La funzionalità Click to Do offre due nuove azioni. Selezionando un testo o un’immagine è possibile scegliere “Chiedi a Microsoft 365 Copilot” nel menu contestuale (serve l’abbonamento a Microsoft 365). Selezionando un indirizzo email è invece possibile inviare un messaggio o pianificare un meeting con Teams.

Le altre novità sono disponibili su tutti i computer. Nel centro notifiche viene mostrato l’orario con i secondi sopra la data e il calendario. Nel menu contestuale in Esplora file sono stati aggiunti i divisori per le icone delle operazioni taglia, copia, rinomina, condividi, elimina. Infine è possibile condividere un link ai file su OneDrive con app di terze parti tramite Windows Share.