Suono da cinema a casa: bastano 89€ e questa soundbar Samsung (Amazon)

Entra nel pieno dell’azione con una soundbar che traduce ogni suono in un audio degno del cinema. Non un modello qualunque ma bensì firmato Samsung e con sistema 2.0 canali. Si collega al tuo televisore nel giro di un secondo ed è subito pronta per stupirti e per farti vibrare finanche l’anima. L’occasione è su Amazon dove lo sconto del 40% la rende economica. Mettila nel carrello a soli 89 euro invece di 149 euro.

La Soundbar di Samsung è un prodotto ideale per qualunque salotto. Se hai un televisore del medesimo marchio, la gestione diventa più facile perché utilizzi un solo telecomando ma nel caso contrario, non ti preoccupare. Puoi comunque connetterla al tuo device e avere il meglio. Il collegamento avviene tramite Bluetooth per eliminare ogni esigenza di fili, i quali sono anche poco estetici. Sulla sua parte posteriore, tuttavia, non mancano all’appello un’entrata HDMI e per cavo ottico così da rendere ogni possibilità realizzabile.

Pesa pochissimo, può essere montata anche a parete ed è lunga meno di 1m così da non risultare ingombrante. Nonostante le dimensioni ristrette, lei non scende a compromessi né in termini di qualità né di potenza. Il Surround Sound Expansion è una delle tecnologie chiave di questo modello e, attraverso il sistema, crea un audio che ti avvolge e ti sorprende per immersività tanto da farti sentire personaggio delle vicende che stai guardando. Anche se non visibile, il woofer è integrato per dare una grinta e una spinta ai bassi con intensità e profondità cucite su misura. Non ti preoccupare perché modificare i vari parametri è semplice e anche comodo grazie alle modalità disponibili come quella notte o quella che mette in risalto i dialoghi. Ultima chicca? Sulla parte superiore trovi un chip NFC con cui puoi avvicinare lo smartphone e riprodurre la tua musica all’istante.

Metti nel carrello la soundbar di Samsung a soli 89 euro senza aspettare un secondo in più.