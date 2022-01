Suono professionale e 80 ore di autonomia con queste cuffie Bluetooth

Dì addio ai cavi una volta per tutte, con una spesa minima ed una qualità eccellente con le cuffie OneOdio Studio Wireless Pro C. Si tratta di un headset di livello professionale caratterizzato da una grandissima qualità del suono ed una mostruosa autonomia di 80 ore consecutive di riproduzione, ma senza rinunciare alla funzionalità disponibili a meno di 40 euro su Amazon.

Cuffie ibride Bluetooth One Odio Studio Wireless Pro C: caratteristiche tecniche

Le cuffie presentano un design piuttosto ricercato, caratterizzato da uno scheletro in acciaio per la massima durabilità. Il resto è realizzato con un sapiente mix di plastica rigida e metallo che garantiscono robustezza senza sacrificare il confort. L’archetto e i padiglioni sono imbottiti con memory foam di elevata qualità e rivestiti con pelle sintetica proteica. La connessione avviene tramite un modulo Bluetooth 5.0 che garantisce un’associazione immediata ed una stabilità del segnale impareggiabile. Tuttavia, in confezione è presente un cavo jack da 3,5mm con microfono e comando in linea che consente di utilizzare le cuffie anche quando scariche. Presenti i comandi sui padiglioni che consentono di gestire praticamente qualsiasi funzionalità direttamente dalle cuffie, come volume, tracce, assistenti vocali e chiamate.

Le cuffie, infatti, presentano microfoni integrati con cancellazione del rumore CVC 8.0 che garantiscono una voce chiara e cristallina durante le conversazioni. A fare la differenza, però, è ovviamente la qualità del suono supportata da due driver al neodimio da 50mm dotati di un bilanciamento professionale. Le cuffie, infatti, sono in grado di riprodurre i file ad alta fedeltà con bassi potenziati per un suono ricco, ma equilibrato. Completa la dotazione la già citata autonomia di ben 80 ore, mentre la ricarica avviene tramite cavo USB Type-C e non manca la funzione di ricarica rapida. Un paio di cuffie che poco hanno da invidiare ad altri prodotti più blasonati, con un prezzo a dir poco accessibile.

Grazie ad uno sconto del 15%, a cui si somma un coupon del 5% attivabile dalla pagina, le OneOdio Studio Wireless Pro C sono disponibili su Amazon per soli 36,33 euro. Considerando prestazioni e prezzo, rappresentano un vero e proprio affare.