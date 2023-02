Come vedere il Super Bowl LVII in diretta streaming

Kansas City Chiefs-Philadelphia Eagles ovvero il Super Bowl LVII, l’evento sportivo più seguito al mondo, è in diretta streaming su DAZN. Il match conclusivo della stagione NFL va in scena allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, con il kickoff in programma mezz’ora dopo la mezzanotte tra domenica 12 e lunedì 13 gennaio. La diretta sulla piattaforma prenderà però il via prima, alle 23:55, così da potersi immergere nell’atmosfera prima del calcio d’inizio.

Guarda il Super Bowl LVII: Chiefs-Eagles in diretta streaming

Gli appassionati del football americano hanno la possibilità di guardare la partita con la telecronaca in italiano di Matteo Gandini e Roberto Gotta. In collegamento anche uno studio condotto da Nicola Sechi e con quattro ospiti d’eccezione: Giorgio Tavecchio (ex kicker NFL), Borja Valero, Federico Pasquini e Matteo Pella. A loro si uniranno, da remoto, Guido Bagatta, Giuseppe Cruciani e Habakkuk Baldonado.

Sarà possibile seguire anche lo spettacolo del tradizionale halftime show che quest’anni vedrà protagonista Rihanna. A questo si aggiungono gli spot trasmessi durante l’evento, per i quali le aziende spendono cifre da capogiro (30 milioni di dollari per sette secondi): ci saranno quelli di Miller Lite e Coors Light, Budweiser, Doritos e Downy.

Vale la pena guardare in diretta il Super Bowl LVII, già entrato nella storia. Si tratta infatti della prima sfida che vede in campo due fratelli con divise differenti: Travis Kelce per i Chiefs e Jason Kelce per gli Eagles.

La squadra vincitrice alzerà al cielo il Vince Lombardi Trophy, dedicato alla memoria dell’allenatore che negli anni ’60 ha guidato i Green Bay Packers.

A proposito di NFL, nei giorni scorsi DAZN ha annunciato una partnership decennale con la Lega, per la trasmissione di tutte le partite attraverso la propria piattaforma.

