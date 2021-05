Super Cashback, classifica 21 maggio: è partita la volata finale

Con la fine del mese ormai quasi alle porte, la corsa per l'assegnazione del Super Cashback si fa sempre più intensa e serrata. Il volume di transazioni necessarie per piazzarsi entro le prime 100.000 posizioni della classifica aumenta in modo importante giorno dopo giorno. Vediamo i dati aggiornati a oggi, venerdì 21 maggio.

Super Cashback: quante transazioni servono?

Secondo i numeri ufficiali, bisogna aver effettuato almeno 419 pagamenti dall'inizio dell'anno per ambire al bonus extra del Cashback di Stato. Nel grafico qui sotto l'andamento registrato da gennaio in poi, con la curva tornata a far segnare un'impennata nell'ultimo periodo.

Considerando l'intero semestre in corso, dunque dal primo giorno dell'anno in poi, la media delle spese quotidiane sfiora ormai le tre unità: oggi si attesta a 2,97 (prendendo in esame solo maggio è addirittura pari a 5,47). Per fare un paragone e comprendere l'entità dell'incremento, il 21 aprile era 2,48, il 21 marzo 2,15, il 21 febbraio 1,79 e il 21 gennaio 1,29.

Possiamo cimentarci in una previsione a fine giugno: sempre con riferimento all'intera durata dell'iniziativa, serviranno almeno 538 transazioni per ambire al Super Cashback. In conseguenza alla volata di queste settimane il numero aumenterà ancora sensibilmente.

Il trend di crescita è netto e ben rappresentato da questo ultimo grafico, che riporta il volume di pagamenti necessario, mese dopo mese, per la posizione 100.000 della classifica. La colonna relativa a maggio è ovviamente frutto di una stima.

Gli aventi diritto ai 1.500 euro li riceveranno tramite bonifico sul conto corrente entro la fine di agosto, insieme al rimborso del 10% sulle spese effettuate nei negozi, quest'ultimo fino a un valore massimo di 150 euro.

Tema furbetti: ancora non si hanno notizie ufficiale degli interventi necessari per evitare che l'azione degli strisciatori seriali possa compromettere la partecipazione di tutti i cittadini all'iniziativa. Dopo la promessa di fine marzo, il silenzio. I numeri riportati in questo articolo potrebbero essere aggiornati nelle prossime ore.