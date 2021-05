Super Cashback, classifica 18 maggio: la quiete prima della tempesta

Seguendo fin da gennaio le evoluzioni della classifica delle transazioni relativa al Super Cashback, abbiamo notato un costante trend al rialzo: coloro in corsa per ottenere i 1.500 euro previsti dal Cashback di Stato hanno via via intensificato la frequenza dei pagamenti, nel tentativo di arrivare a fine giugno ad allungare le mani sul ricco bonus. Vediamo quali sono i dati aggiornati a oggi, martedì 18 maggio.

Classifica Super Cashback: quante transazioni servono?

Bisogna aver eseguito almeno 390 spese per piazzarsi in modo temporaneo alla posizione 100.000, l'ultima di quelle utili per l'assegnazione del rimborso extra. Riportiamo qui sotto il grafico che mostra come la variazione registrata dall'inizio dell'anno in poi. Nota bene: nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, il conteggio risulta fermo da ieri, potrebbe incrementare nelle prossime ore. La quiete prima della tempesta?

È sufficiente un rapido calcolo per stabilire che la media dei pagamenti quotidiani, considerando i primi quattro mesi e mezzo di iniziativa, si attesta a 2,83. Considerando i primi 18 giorni di maggio è 4,78.

Possiamo cimentarci in una previsione a fine giugno: ai ritmi attuali serviranno almeno 512 transazioni per far proprio il Super Cashback. Non risulta comunque difficile immaginare un'ulteriore impennata da qui in avanti.

Di seguito un ultimo grafico utile a comprendere come sia andata aumentando progressivamente la frequenza dei movimenti. La colonna relativa al mese di maggio è ovviamente frutto di una stima.

I 100.000 cittadini aventi diritto al Super Cashback lo riceveranno tramite bonifico sul conto corrente, entro la fine di agosto, insieme al rimborso del 10% sulle spese eseguite nei negozi (quest'ultimo fino a 150 euro).

Rimane ancora da risolvere il problema dei furbetti, coloro che pur di scalare la classifica generano un gran numero di microtransazioni ravvicinate con importi irrisori. Presi di mira soprattutto i benzinai. Un esempio? Qualcuno, in provincia di Firenze, nei giorni scorsi ha strisciato la sua carta 110 volte di fila in due ore. Il mondo della politica ha promesso di intervenire a fine marzo, poi il silenzio.