Forse in conseguenza alla zona rossa nazionale che ha bloccato tutta Italia nelle festività di Pasqua, si registra un lieve rallentamento nella frequenza delle transazioni eseguite da chi concorre all’ottenimento del Super Cashback. La sensazione è che si tratti di una apparente quiete prima della tempesta.

Quante transazioni servono per il Super Cashback?

Del tutto lecito pensare a un’ulteriore accelerazione da qui a fine giugno, quando verrà assegnato il bonus extra da 1.500 euro previsto dal programma Cashback di Stato. Ad oggi, venerdì 9 aprile, bisogna aver effettuato 222 pagamenti per stazionare alla posizione 100.000 della classifica, l’ultima tra quelle utili per allungare le mani sulla somma.

In leggera flessione la media delle spese quotidiane necessarie, ora a 2,24 (a inizio settimana è stata toccata quota 2,29). In linea di massima ne servono circa 15 a settimana.

Trattandosi di conteggi indicativi, van come sempre presi con le pinze: possono infatti trascorrere diversi giorni prima che le spese siano correttamente e definitivamente registrate e mostrate dal sistema.

Provando a cimentarci in una previsione, stando ai dati di oggi e facendo una media che considera quelli raccolti da gennaio in poi, a fine giugno saranno necessari almeno 406 pagamenti.

Il contributo extra da 1.500 euro sarà riconosciuto ai cittadini aventi diritto tramite bonifico sul conto corrente, entro la fine di agosto, insieme al rimborso del 10% sulle spese effettuate nei negozi durante il semestre (quest’ultimo fino a un massimo di 150 euro).

Nei giorni il Cashback è stato al centro della discussione politica. Andato in scena al Senato un confronto in merito all’ipotesi di uno stop anticipato dell’iniziativa, come chiesto a gran voce da un gruppo di esponenti capitanato da Giorgia Meloni. Il voto sulla mozione Ciriani si è chiuso con 20 favorevoli, 114 contrari e 89 astenuti, risolvendosi dunque in un nulla di fatto. È stata posta una pietra tombale sulla questione: avanti come da programma.

[Update, 09/04/2021, 18.07] Il conteggio è stato aggiornato con un po’ di ritardo rispetto al solito e ora riporta 227 transazioni necessarie (non 222 come al momento della pubblicazione). La soglia delle spese quotidiane sale dunque a 2,29 e quelle semestrali a 415.