 Super economica, ma ricca di vantaggi: è l'offerta Kena Mobile a 5,99€
Telecomunicazioni
Ottieni il massimo dalla tua tariffa mobile al prezzo più basso, grazie alla nuova promozione Kena mobile. Con soli 5,99 euro al mese, puoi attivare un’offerta che include fino a 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. I primi due mesi sono gratuiti. L’attivazione, la SIM e la consegna sono incluse nel prezzo: hai tempo fino al 12 novembre per attivarla. Ecco tutti i dettagli.

Un’offerta da non perdere

Kena Mobile offre copertura del 99% e velocità fino a 250 Mbps in 5G, poiché appoggia su reti TIM. Ovunque ti trovi, avrai sempre una connessione veloce e stabile. I Giga inclusi nell’offerta son 100, ma attivando l’opzione di ricarica automatica, passano a ben 200 al mese.

Puoi tenere tutto sotto controllo con l’app Kena: verifichi il credito, monitori i consumi, gestisci anche più linee e ricarichi in pochi secondi. Puoi acquistare nuove offerte oppure opzioni aggiuntive, cambiare piano ed effettuare ricariche verso amici o familiari.

L’attivazione è semplice: puoi farla direttamente online, anche tramite SPID o video selfie. Puoi anche optare per una eSIM. Inoltre, sottoscrivendo l’offerta non sarai legato ad alcun vincolo o penale di uscita, zero costi nascosti. La promozione è limitata ai soli utenti che provengono dagli operatori virtuali Iliad, CoopVoce e Digi Mobile.

Kena Mobile propone una delle offerte al momento più vantaggiose: fino a 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, il tutto a soli 5,99 euro al mese. In via promozionale, ricevi anche due mesi gratuiti, per un risparmio complessivo di circa 12 euro. Attiva l’offerta Kena Mobile online entro il 12 novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 nov 2025

Eleonora Busi
11 nov 2025
