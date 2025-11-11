Super economica, ma ricca di vantaggi: è l'offerta Kena Mobile a 5,99€

Ottieni il massimo dalla tua tariffa mobile al prezzo più basso, grazie alla nuova promozione Kena mobile. Con soli 5,99 euro al mese, puoi attivare un’offerta che include fino a 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. I primi due mesi sono gratuiti. L’attivazione, la SIM e la consegna sono incluse nel prezzo: hai tempo fino al 12 novembre per attivarla. Ecco tutti i dettagli.

Un’offerta da non perdere

Kena Mobile offre copertura del 99% e velocità fino a 250 Mbps in 5G, poiché appoggia su reti TIM. Ovunque ti trovi, avrai sempre una connessione veloce e stabile. I Giga inclusi nell’offerta son 100, ma attivando l’opzione di ricarica automatica, passano a ben 200 al mese.

Puoi tenere tutto sotto controllo con l’app Kena: verifichi il credito, monitori i consumi, gestisci anche più linee e ricarichi in pochi secondi. Puoi acquistare nuove offerte oppure opzioni aggiuntive, cambiare piano ed effettuare ricariche verso amici o familiari.

L’attivazione è semplice: puoi farla direttamente online, anche tramite SPID o video selfie. Puoi anche optare per una eSIM. Inoltre, sottoscrivendo l’offerta non sarai legato ad alcun vincolo o penale di uscita, zero costi nascosti. La promozione è limitata ai soli utenti che provengono dagli operatori virtuali Iliad, CoopVoce e Digi Mobile.

Kena Mobile propone una delle offerte al momento più vantaggiose: fino a 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, il tutto a soli 5,99 euro al mese. In via promozionale, ricevi anche due mesi gratuiti, per un risparmio complessivo di circa 12 euro. Attiva l’offerta Kena Mobile online entro il 12 novembre.