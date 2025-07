Super Fibra WindTre: da soli 22,99 euro al mese, hai anche Amazon Prime incluso

La connessione ultraveloce diventa protagonista con Super Fibra WindTre, la promozione pensata per chi cerca velocità, servizi inclusi e convenienza. Sei un nuovo utente? Attivandola online avrai accesso a internet ultraveloce, Amazon Prime per 12 mesi, chiamate illimitate e un modem Wi-Fi 7 di ultima generazione. Il tutto a partire da 22,99 euro al mese. Ecco alcuni dettagli sull’offerta!

Scopri le due offerte Super Fibra WindTre

Con l’offerta Super Fibra di WindTre, la navigazione raggiunge livelli mai visti: fino a 2,5 Gigabit/s in download e 500 Mb/s in upload nelle aree coperte da FTTH, e 1 Gigabit/s in download e 300 Mb/s in upload nelle Aree Bianche.

WindTre include nella promozione il modem Wi-Fi 7, capace di connettere fino a 256 dispositivi contemporaneamente con maggiore stabilità, velocità e copertura. Puoi gestirlo anche da remoto tramite l’app WindTre, ed perfetto sia per famiglie numerose che per coloro che hanno una smart home. Il costo del modem, pari a 5,99 euro al mese per 48 mesi, è già compreso nel canone mensile.

Sono due le offerte fibra proposte da WindTre. Per i nuovi clienti c’è Super Fibra a 24,99 euro al mese (anziché 30,99 euro, ma solo se attivi online) e include:

Chiamate illimitate

Amazon Prime per 12 mesi

Modem Wi-Fi 7 incluso

Attivazione gratuita e traffico illimitato

Se, invece, sei già cliente mobile WindTre, potrai accedere all’altra offerta Super Fibra, ma a partire da soli 22,99 euro al mese. Include:

GIGA illimitati gratis per 3 SIM compatibili

per 3 SIM compatibili Amazon Prime per 12 mesi

Modem Wi-Fi 7 incluso

Attivazione gratuita

E in attesa dell’attivazione della Fibra, i GIGA illimitati sono subito attivi sulle SIM WindTre.

Super Fibra di WindTre è la scelta ideale per chi desidera una connessione potente, servizi digitali premium e un’offerta tutto incluso. Attivandola online, otterrai anche Amazon Prime gratis per un anno, modem Wi-Fi 7, traffico illimitato e la garanzia di una rete stabile e veloce. Verifica ora la copertura e attivala online, a partire da soli 22,99 euro al mese.