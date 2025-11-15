Super Fibra WindTre: il tuo vero regalo di Natale è il risparmio garantito

Ogni anno ti riprometti di spendere meno, organizzarti meglio e iniziare le feste con più serenità. Poi, però, basta una connessione che salta durante una riunione per farti perdere immediatamente la calma.

Quest’anno, invece, puoi scegliere una strada diversa. Puoi regalarti finalmente stabilità, qualità e soprattutto risparmio. Con la Super Fibra WindTre, scopri l’offerta che trasforma la tua connessione nella scelta intelligente delle Feste. Perché il vero regalo di Natale è quello che continua a farti risparmiare ogni mese.

Risparmia davvero, senza rinunciare alla qualità.

Con Super Fibra WindTre lasci alle spalle interruzioni, ritardi e connessioni che non tengono il passo. Hai fino a 2,5 Gbps di velocità, perfetti per lavorare da casa, partecipare a riunioni online, gestire file pesanti, giocare senza lag o guardare film e sport in 4K senza nemmeno l’ombra di un buffering. Ma la vera magia natalizia è il risparmio. Blocchi un prezzo fisso e conveniente per tutto il 2025. Nessuna sorpresa in bolletta. Nessun aumento improvviso. Solo serenità.

Due modi per risparmiare ancora di più

Hai già una SIM WindTre? Paghi solo 22,99€ al mese e ottieni GIGA illimitati anche sullo smartphone .

Sei un nuovo cliente? Attivi online a 24,99€ al mese con:

• attivazione gratuita.

• chiamate illimitate.

• un anno di Amazon Prime incluso.

Un pacchetto completo che ti fa risparmiare subito e mette ordine alle spese di fine anno. Puoi attivare Super Fibra WindTre in pochi minuti, tutta online. Nessuna fila. Nessun appuntamento complesso. Nessun tecnico in casa se non è strettamente necessario. La copertura è stabile anche nelle case più grandi, con più piani o con muri spessi. E grazie al Wi-Fi Calling, puoi chiamare e ricevere anche nelle zone in cui il segnale mobile di solito non arriva. Una volta attiva, la fibra ti accompagna per tutto l’anno con la stessa qualità, la stessa stabilità e soprattutto lo stesso prezzo.