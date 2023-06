Super Mario: guarda subito il film in streaming

Il film di Super Mario è finalmente disponibile per lo streaming su Prime Video. La piattaforma Amazon lo propone in tre versioni differenti: SD, HD e UHD, così da andare incontro a tutti, con prezzi da 11,99 euro. Un’ora e mezza di divertimento, in compagnia dei personaggi che da ormai quasi quarant’anni animano la serie videoludica Nintendo per eccellenza.

Guarda in streaming il film di Super Mario

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, racconta la storia del Regno di Ghiaccio assediato da Bowser e dal re dei Koopa. Toccherà ovviamente all’idraulico baffuto e ai suoi compagni di avventura sventare la minaccia. Senza anticipare altro, per non rovinare la sorpresa, ecco la sinossi e il trailer ufficiale pubblicato nei mesi scorsi al debutto nei cinema.

Il film racconta la storia di due idraulici di Brooklyn che sono fratelli e migliori amici: Mario, quello coraggioso e pronto all’azione, e il perennemente ansioso Luigi, che preferirebbe non andare da nessuna parte. All’inizio i due fratelli devono fare i conti con le difficoltà della loro azienda, ma presto saranno catapultati in un’avventura vorticosa nel Regno dei Funghi.

Il successo ottenuto dalla pellicola al botteghino è enorme: oltre 1,3 miliardi di dollari incassati e primo posto in classifica tra gli adattamenti sul grande schermo di serie videoludiche. Ottime anche le recensioni, con il pubblico che ha assegnato una media voto pari a 95% secondo l’aggregatore Rotten Tomatoes. Ora lo puoi guardare in streaming.

Chi preferisce acquistarlo su supporto fisico ha a disposizione due opzioni: il DVD in vendita a 16,99 euro e il Blu-ray a 19,99 euro. In entrambi i casi si tratta di un preordine, con la consegna garantita per giovedì 22 giugno. Per non aspettare c’è lo streaming su Prime Video.

