Super offerta Amazon: Garmin Forerunner 165 a 193€ solo per il Black Friday

Lo sportwatch per eccellenza dei corridori è in super offerta su Amazon solo per il Black Friday. Cosa stai aspettando? Acquista ora il Garmin Forerunner 165 a soli 193 euro, invece di 279,99 euro. Si tratta di un grandissimo risparmio per te che non vuoi rinunciare alla massima qualità disponibile con questo orologio per lo sport smart premium per gli sportivi.

Il Garmin Forerunner 165 è il tuo nuovo personal trainer

Grazie alla sua tecnologia avanzata e ai suoi sensori professionali puoi accedere a piani di allenamento adattivi, che vengono creati e modificati in base a te e ai tuoi allenamenti precedenti e in base ai dettagli dell’evento che inserisci. Così questo orologio sa cosa proporti e lo fa come se fosse il tuo personal trainer fidato. Insomma, un vero gioiellino da polso.

Ogni giorno il Garmin Forerunner 165 ti consiglia allenamenti specifici per prepararti con step specifici all’evento. Inoltre, anche se non hai un evento a breve, potrai allenarti con questo orologio seguendo prestazioni e recupero correnti. Sarà un piacere sfruttarlo ogni giorno per sentirti bene e per raggiungere i tuoi obiettivi con più facilità e sempre in forma.

I sensori sono perfetti non solo per gestire al massimo i tuoi allenamenti, ma anche per fornirti dati e informazioni importanti sulla tua salute. Il Garmin Forerunner 165 monitora regolarmente la tua frequenza cardiaca e ti avvisa se qualcosa non va. Non perdere altro tempo. Acquistalo al Black Friday di Amazon per soli 193 euro, invece di 279,99 euro.