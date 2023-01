Super offerta Amazon: tablet Teclast a soli 67€

Occasione d’oro per chi cerca un tablet Android: in questo momento, il modello Teclast P80T con supporto alle reti Wi-Fi 6 si trova a prezzo stracciato su Amazon. Il forte sconto applicato dall’e-commerce fa crollare la spesa a soli 67,99 euro. È l’ideale per l’intrattenimento: streaming, applicazioni, navigazione e giochi, tutto a portata di tap.

Teclast P80T: il tablet Android è a prezzo stracciato

Oltre al già citato supporto per i network wireless di ultima generazione, tra le specifiche tecniche troviamo un display da 8 pollici, processore quad core con GPU integrata, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, lo slot per schede microSD fino a 512 GB, Bluetooth 5.0 e batteria da 4.000 mAh da ricaricare con cavo USB-C. Per tutti gli altri dettagli è possibile consultare la descrizione completa del prodotto.

Garantito il pieno supporto al download delle applicazioni, direttamente dalla piattaforma Google Play. Oggi hai la possibilità di acquistare Teclast P80T nella colorazione Acqua Blu visibile in queste immagini al prezzo finale di soli 67,99 euro grazie al forte sconto proposto da Amazon. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un paio di giorni: se lo ordini subito, entro giovedì sarà a casa tua.

